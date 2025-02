Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3130: Modrzycki odda życie za szefa? Zasłoni Bondę przed strzałem w redakcji - ZDJĘCIA

W 3130. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w „Szoku” nastąpią rewolucyjne zmiany. W redakcji ponownie pojawią się bandyci w garniturach. Ich celem – dosłownie – stanie się Bonda (Maciej Kosmala). Jeden z gangsterów wymierzy do niego z pistoletu, ale Błażej (Piotr Ligienza) zasłoni go własnym ciałem. Obydwaj osuną się na ziemię. Hieronim nie przeżyje ataku, a Modrzycki trafi do szpitala w ciężkim stanie.