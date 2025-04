Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3186: Olga wściekła powrotem Iwony. Nie wesprze Złotego w spotkaniu z rodziną

W 3186 odcinku „Barw szczęścia” Marek (Marcin Perchuć) będzie bardzo podekscytowany spotkaniem z Iwoną (Izabela Zwierzyńska) oraz Wioletka. Nie ma na co dzień możliwości kontaktu z córką, ponieważ była partnerka żyje w USA i tam wychowuje dziecko. Co ciekawe, z o wiele mniejszym zapałem do powrotu Iwony do Polski podejdzie zazdrosna Olga (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska)! Obecnej ukochanej Złotego wcale nie spodoba się, że Pyrka z córką wracają do kraju, a Marek tak się z tego cieszy…