M jak miłość, odcinek 1869: Dorota i Bartek w końcu się spotkają? Odważy się stanąć z mężem twarzą w twarz

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1869 odcinku "M jak miłość" Dorota po długim czasie leczenia w Bostonie wróci do Polski. Przez długie miesiące walczyła z traumą i próbowała dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach, które zniszczyły jej życie. Teraz, silniejsza niż kiedykolwiek, postanowi wreszcie zmierzyć się z przeszłością. Ale czy naprawdę będzie gotowa na spotkanie z Bartkiem?

Dorota w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie gotowa spojrzeć Bartkowi w oczy?

Zdradzamy, że to nie będzie dla niej prosta decyzja. W 1869 odcinku "M jak miłość" pojawi się ogromny niepokój. Kawecka będzie miała w głowie mnóstwo obaw. Czy Bartek ją znienawidził? Czy po tym wszystkim w ogóle będzie chciał z nią rozmawiać? A może on sam nie jest gotowy, by ponownie stanąć z nią twarzą w twarz? Napięcie przed ich ewentualnym spotkaniem będzie rosło z każdą minutą.

Marcin w 1869 odcinku "M jak miłość" zdobędzie dowód na to, że Dorota żyje!

W 1869 odcinku "M jak miłość" to właśnie Marcin będzie osobą, która przekaże Bartkowi szokującą wiadomość. Dorota żyje i wróciła do Polski! I nie będą to domysły ani plotki. Detektyw przekaże mu niepodważalny dowód, który powali go z nóg. Dla Bartka to będzie jak cios prosto w serce...Przez tyle miesięcy cierpiał, nie wiedząc, co się z nią stało, a teraz kiedy już prawie pogodził się ze śmiercią żony, będzie musiał zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością.

W 1869 odcinku "M jak miłość" zarówno Bartek, jak i Dorota będą musieli zadać sobie jedno pytanie, a mianowicie czy są gotowi na prawdę. Dorota zaplanuje pierwszy krok, ponieważ po powrocie do Polski nie będzie myślała o niczym innym, jak o spotkaniu się z mężem. Ale czy na pewno do tego dojdzie? Serial już nieraz pokazał, że los potrafi spłatać figla w ostatnim momencie. Możliwe, że jedno spojrzenie, jedna reakcja, może wszystko przekreślić...

