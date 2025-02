M jak miłość, odcinek 1854: To Marcin odnajdzie Dorotę? Zrozpaczony Bartek poświęci wszystko, by ją odszukać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1854 - wtorek, 4.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1854 odcinku "M jak miłość" Bartek znajdzie się w punkcie, w którym każdy kolejny dzień będzie dla niego coraz trudniejszy. Brak jakichkolwiek wieści o Dorocie sprawi, że zacznie tracić nadzieję, ale jedno będzie pewne... Lisiecki nie spocznie, dopóki nie dowie się, co się z nią stało! To właśnie Barbara podsunie mu pomysł, by skontaktować się z Marcinem. Chodakowski od lat skutecznie rozwiązuje najbardziej skomplikowane sprawy, więc może i tym razem będzie w stanie pomóc.

Bartek w 1854 odcinku "M jak miłość" postanowi zaryzykować i osobiście wybierze się do Warszawy, aby poprosić detektywa o pomoc. Czy Marcin podejmie się tej sprawy? Wszystko wskazuje na to, że Chodakowski nie zostawi Bartka bez wsparcia, jednak na ten moment nie znamy jeszcze konkretnej odpowiedzi Marcina.

Bartek w 1854 odcinku "M jak miłość" zapłaci każdą cenę za odnalezienie Doroty!

Zamiast czekać na cud, Bartek w 1854 odcinku "M jak miłość" przejmie inicjatywę i zrobi wszystko, by odnaleźć żonę! Po rozmowie z Marcinem szybko okaże się, że sprawa Doroty jest bardziej zagmatwana, niż mogłoby się wydawać...Czy Dorota rzeczywiście uciekła, by nie być obciążeniem dla Bartka? A może jej zniknięcie ma drugie dno? Czy Marcin odkryje nowe ślady i tropy, które będą prowadzić do niespodziewanych wniosków? Bartek nie cofnie się przed niczym, by poznać prawdę, nawet jeśli będzie to oznaczać ogromne poświęcenie i kompletne bankructwo.

Koniec poszukiwań Doroty! Kawecka odnajdzie się w 1857 odcinku "M jak miłość"

Ujawniamy jako pierwsi, że W 1857 odcinku "M jak miłość" widzowie w końcu poznają odpowiedzi na nurtujące pytania! Dorota powróci do Grabiny, kończąc dramatyczne poszukiwania, które trzymały Bartka i jego bliskich w napięciu. Jej pierwsza decyzja po powrocie z Bostonu okaże się prawdziwym zaskoczeniem! Czy Bartkowi uda się odbudować to, co stracił? Dowiemy się już niebawem, oglądając najnowsze odcinki kultowej produkcji.