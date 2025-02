M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1854: Koniec poszukiwań Doroty? Bartkowi skończą się pieniądze dla detektywa - ZDJĘCIA

W 1854 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) stanie przed tragicznym dylematem. Zatrudniona przez niego agencja detektywistyczna rozszerzy śledztwo w sprawie zaginionej Doroty (Iwona Rejzner), ale koszty zaczną go przerastać. Lisiecki zrobi wszystko, by odnaleźć chorą żonę, nawet jeśli miałoby to oznaczać dla niego finansową ruinę. W 1854 odcinku "M jak miłość" Bartek poprosi Barbarę (Teresa Lipowska) o radę, ale nie znajdzie w niej ukojenia. Kiedy dowie się o kolejnej fakturze, zacznie zastanawiać się, skąd znaleźć dodatkowe źródło pieniędzy. Czy znajdzie sposób, by dalej opłacać poszukiwania Doroty? Czy to będzie już koniec? Sprawdź, co już wiadomo i koniecznie przejrzyj naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.