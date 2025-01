M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński potwierdzili powrót wyleczonej Doroty - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1843: Dorota nagle wróci do Bartka! Zobaczy wyleczoną żonę nad rzeką w Grabinie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Dorota i Bartek razem w "M jak miłość"

Kulisy planu "M jak miłość" często ujawniają to, na co wszyscy czekają. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy zranionego i opuszczonego Bartka oraz chorej na nowotwór kobiety. Dorota uciekła od męża tuż po ślubie, bo nie dawała sobie wielu szans na przeżycie, a nie chciała patrzeć na litość i cierpienie ukochanego. On oczywiście ma zupełnie inne zdanie w tym temacie, ale odkąd Kawecka opuściła Grabinę - nawet nie miał jak z nią porozmawiać.

Cały czas szuka żony i póki co jedyny przełom w śledztwie to nagranie od Kaweckiej, które miał obejrzeć po jej śmierci. Już w 1843 odcinku "M jak miłość" Lisiecki pozna ostatnią wolę żony.

Dla fanów wątku miłosnego Bartka i Doroty mamy jednak dobrą wiadomość. Aktorzy zdradzili nieco kulis nagrywania kolejnych scen do serialu, pokazując przy tym swoje spotkanie na planie. Skoro Iwona Rejzner pracuje nad nadchodzącymi losami swojej bohaterki, to oczywiste, że scenarzyści nie uśmiercą jej postaci. Wiele wskazuje na to, iż Kawecka powróci z Bostonu i to prawdopodobnie pokonując chorobę nowotworową!

Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński potwierdzają powrót miłości Doroty i Bartka?

Chociaż nagranie zza kulis prac nad "M jak miłość" było raczej humorystyczne, wspólne spotkanie aktorów na planie daje sporą nadzieję na wielki powrót scen z Dorotą i Bartkiem. Aktorzy nie skomentowali losów swoich bohaterów, pokazali jedynie zabawne wygłupy podczas przerw w kręceniu scen, a atmosfera między nimi wydaje się bardzo koleżeńska.

Co więcej, Arkadiusz Smoleński podsyca ciekawość obserwatorów, bo w poniedziałek (27.01.2025) rano dodał kolejne nagranie z planu. Wraz z Iwoną Rejzner wybrali się na kawę, ale niestety nie skomentowali losów Bartka i Doroty. Trzeba jednak przyznać, że serialowa Kawecka wygląda zdrowo, kwitnąco i kobieco. Nie została ucharakteryzowana na chorą na nowotwór osobę. Aktor oznaczył oficjalny profil "M jak miłość" na Instagramie, co daje potwierdzenie, że to nie jest prywatne spotkanie znajomych z pracy.

Scenariusz "M jak miłość" zakłada wyzdrowienie Doroty?

Skoro Iwona Rejzner nadal pracuje na planie, oznaczałoby to, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" nastąpią sceny wyzdrowienia Doroty. Tym bardziej, że aktorzy zazwyczaj kręcą sceny do seriali ze sporym przyspieszeniem, więc obecne prace na planie będzie można zobaczyć za co najmniej kilka tygodni. Jest jednak duża nadzieja, że Dorota i Bartek pokonają dramat i będą razem.

