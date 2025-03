M jak miłość, odcinek 1861: Dorota nie odzyska Bartka. Wyzna przyjaciółce, że nigdy jej nie wybaczy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

- Nie wiem, co ja sobie wyobrażałam, że przyjadę, a on wszystko zrozumie, wybaczy, że będzie na mnie czekał do końca świata... Boże, jaka ja byłam naiwna...

- Dorota, przecież ty zrobiłaś wszystko, żeby on uwierzył, że nie żyjesz. Ja wiem, że ty chciałaś zaoszczędzić mu cierpienia, nie wiedziałaś, czy wszystko się uda... Boże, czy ty zdajesz sobie sprawę przez co ten chłopak przeszedł? On, my wszyscy?! Bartek jest twoim mężem, on powinien wiedzieć, że żyjesz! Jesteś mu to winna!

- Nie wiem, czy na to nie jest już za późno, czy na wszystko nie jest już za późno!

- Nie wiem, a może to, co widziałaś z tą dziewczyną to było jakieś głupie nieporozumienie?

- A jeśli nie? Po tym, co zrobiłam, nie chcę jeszcze bardziej mieszać mu w życiu. Nie mam już do tego prawa. Tylko tak bardzo bym chciała jeszcze raz go zobaczyć albo chociaż usłyszeć...