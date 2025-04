M jak miłość, odcinek 1863: Marcin z Andrzejem w domu Święcickiego przyłapią go na gorącym uczynku. Zacznie uciekać przed Chodakowskim - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1865: Martyna znajdzie Jakuba w strasznym stanie w leśniczówce! Tak go uratuje zanim się stoczy

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1863 odcinku "M jak miłość" Marcin zajmie się śledztwem w siedlisku. Po początkowym rozpoznaniu w terenie i doradzeniu prawnikowi, w jaki sprzęt powinen zainwestować, przyjdzie czas na poważną rozmowę z Magdą (Anna Mucha). To właśnie podczas wymiany zdań z Budzyńską padnie trop, by pojechać pod dom Święcickiego i na miejscu dokonać rozeznania.

Andrzej z Marcinem pod domem Święcickiego

Chodakowski z Budzyńskim wsiądą w auto i na własną rękę pojadą zrobić małe śledztwo pod domem podłego sąsiada. Na pierwszy rzut oka nic nie będzie wielce podejrzane, a prawnik z detektywem oczywiście nie mogą włamać się do środka domu. Chodakowski spojrzy jednak w szczelinę drzwi do garażu na podwórku mężczyzny.

- Co tam jest? - zapyta prawnik, rozglądając się dookoła, by upewnić się, że nikt ich nie widzi.

- Kilka rozebranych samochodów, jakieś części samochodowe - zrelacjonuje detektyw. Potem popchnie drzwi i garaż ukaże się w pełnej krasie. - Dziupla - skwituje Marcin w 1863 odcinku "M jak miłość".

Budzyński z Chodakowskim będą tak zajęci oglądaniem wnętrza garażu, że nie zauważą Święcickiego. Sąsiad spojrzy na Marcin i Andrzeja i natychmiastowo pobiegnie do domu. To będzie nie lada wyzwanie, ponieważ noga mężczyzny nadal nie zagoi się po ataku Julii (Marta Chodorowska), która bohatersko ratowała życie Magdzie.

Andrzej z Marcinem przyczynią się do aresztowania Święcickiego

Kiedy Święcicki spróbuje uciec do wnętrza domu, obok budynku przejedzie Rafał z Natalką. Szybko zauważą, że zachowanie mężczyzny jest podejrzane, więc zatrzymają radiowóz. Zdradzamy, że Święcicki podczas aresztowania będzie agresywny, ale kiedy funkcjonariusze pokażą mu kominiarkę, przyzna się do wszystkich ataków. Tego nad rzeką oraz w siedlisku Magdy i Andrzeja. Jeszcze tego samego dnia w 1863 odcinku "M jak miłość" Marcin dopnie swego. Dzięki niemu sąsiad zostanie złapany. Budzyński przekaże żonie, że to właśnie Święcicki "polował" na jej bezpieczeństwo.