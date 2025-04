M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1865: Iza pójdzie z Radkiem na terapię. Marcin nie uwierzy, że psychol się opamięta - ZDJĘCIA

W 1865 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) nie przestanie martwić się o Izę (Adriana Kalska), która przekonała się jak bezwzględnym psycholem jest Radek (Philippe Tłokiński). Była żona Chodakowskiego prosiła go, by nie mieszał się do jej "problemów z Radkiem, ale w grę będzie wchodziło dobro ich dzieci. To dlatego w 1865 odcinku "M jak miłość" Marcin wcale nie odetchnie z ulgą, gdy Iza wspomni, że poszła z mężem na terapię i chce ratować ich związek. Skoro raz Radek uderzył Izę, to może to zrobić ponownie, a detektyw nie uwierzy w przemianę psychopaty. Co będzie dalej? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.