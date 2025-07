Na Wspólnej, odcinek 4066: Anka w końcu przyzna się Igorowi do krzywdzenia Jasia! Odbierze jej syna i wyśle na leczenie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4066 - wtorek, 12.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4066 odcinku "Na Wspólnej" Anka wreszcie przyzna się Igorowi do krzywdzenia Jasia! A to dlatego, że po jej ostatnim wymyśle życie chłopca znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie i konieczne okaże się być podanie kroplówki! A wszystko przez to, że lekarka stwierdzi u chłopca przedawkowanie witaminy D, którą ukochana Nowaka w zwiększonej zacznie podawać dziecku za plecami wszystkich! Aż w końcu doleje mu ją do mleka, czego Jaś już nie wytrzyma, bo wówczas jego stan gwałtownie się pogorszy. Zdradzamy, że chłopiec zacznie gwałtowanie wymiotować, przez co konieczna okaże się interwencja medyczna!

I choć w pierwszej chwili w 4065 odcinku "Na Wspólnej" ukochana Igora oczywiście znów zrzuci winę, ale tym razem już nie na Ewę, która nie będzie miała kontaktu z dzieckiem, a na Julkę, która zostanie z nim w czasie, gdy ona wyjdzie na wizytę do psychiatry. I oczywiście, doskonale będzie wiedziała, co dzieje się z synkiem pod jej nieobecność z racji zamontowanej przez siebie kamery w salonie, przez co zjawi się w mieszkaniu jako pierwsza! Ale gdy prawda o stanie Jasia w końcu wyjdzie na jaw, to Anka już nie będzie miała wyboru!

Igor w końcu dowie się, co Anka zrobiła ich dziecku w 4066 odcinku "Na Wspólnej"!

I w 4066 odcinku "Na Wspólnej" w końcu powie Igorowi, że to ona zwiększyła Jasiowi dawkowanie witamin, a także zainstalowała w ich salonie kamerę, aby mieć podgląd na synka! I choć Anka będzie się zarzekać, że zrobiła to wyłącznie z lęku o chłopca, to Nowakowi to już nie wystarczy. Tym bardziej, że jego ukochana już poważnie narazi ich dziecko, bo tym razem już oboje zaczną drżeć o jego życie, gdyż nie będzie to już zwykłe przeziębienie, a poważna sprawa!

I z tego względu w 4066 odcinku "Na Wspólnej" Nowak już przestanie ją prosić, aby skorzystała z terapii u psychiatry, na co wcześniej będą mu już wskazywać Ostrowscy, z Arkiem (Marek Kalita) w roli głównej, tylko sam koniecznie ją tam wyśle i każe jej się leczyć!

Chora Anka skończy na terapii w 4067 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak dopiero w 4067 odcinku "Na Wspólnej" Anka faktycznie zdecyduje się pójść na terapię, gdy przyśni jej się koszmar o śmieci Jasia! I to sprawi, że ukochana Igora postanowi się leczyć, gdyż nie będzie chciała stracić drugiego dziecka. I tym razem już na serio, gdyż sama poprosi Nowaka o wsparcie.

Ale w 4067 odcinku "Na Wspólnej" otrzyma je także i od Ewy, którą szczerze za wszystko przeprosi i opowie o swoich lękach. I wówczas i Ostrowska oczywiście zdecyduje się jej pomóc. Tym bardziej, że już wcześniej także będzie to sugerować.

Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.