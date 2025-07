Na Wspólnej, odcinek 4061: Chora Anka już do reszty zwariuje! Odmówi leczenia i doprowadzi do kolejnej tragedii - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4061 - poniedziałek, 4.08.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Igor postanowi w końcu szczerze porozmawiać z Anką! Tym bardziej, gdyż sam będzie świadkiem szokującego zachowania ukochanej wobec swojej matki Ewy (Ewa Gawryluk) tuż po tym, jak ich syn wyląduje w szpitalu właśnie przez nią a nie Ostrowską, ale tego oczywiście jeszcze nie będzie wiedzieć. Do czasu aż jego zapłakana i przerażona córka Julka (Maja Oświecińska) już nie wytrzyma i i jemu doniesie o szokującym zachowaniu Anki, która nakrzyczy na nią i odsunie od własnego brata! I to sprawi, że Nowak już nie odpuści!

Szczególnie, gdy po tym wszystkim Ostrowscy zasugerują mu, aby zabrał swoją żonę na wizytę do psychiatry, gdyż zdaniem Arka (Marek Kalita), Anka będzie mogła mieć depresję poporodową, przez co sama nie będzie w stanie sobie poradzić. I wówczas w 4061 odcinku "Na Wspólnej" Igor wreszcie zdecyduje się poruszyć z nią ten temat, ale ukochana uzna to za absurd!

Chora Anka wyprze chorobę i zacznie się coraz dziwnej zachowywać w 4061 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4061 odcinku "Na Wspólnej" Anka da Igorowi jasno do zrozumienia, że z pewnością nie cierpi na żadną chorobę, a już w szczególności na depresję poporodową. I choć wówczas Nowak odpuści, to jednak szybko tego pożałuje, gdyż pod jego nieobecność ukochana znów zacznie się nienormalnie zachowywać.

A to dlatego, że tym razem w 4061 odcinku "Na Wspólnej" nie wychłodzi, a przegrzeje swojego synka, do którego natychmiast wezwie lekarza, gdy odnajdzie na jego ciele niepokojącą wysypkę! Jednak ona okaże się na szczęście tylko zwykłymi potówkami! Ale po powrocie do mieszkania Anka i tak przywita Igora i Julkę testami na choroby wirusowe, mimo iż Jaś będzie zdrowy. A to i tak będzie dopiero początek...

Ukochana Igora nie pójdzie się leczyć i znów narazi życie Jasia w 4062 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że w 4062 odcinku "Na Wspólnej" Nowak już tak łatwo nie da się zbyć i zacznie przekonywać ukochaną do tego, aby jednak umówiła się na spotkanie z psychiatrą, gdyż jej lęk o Jasia zacznie już poważnie niepokoić i jego. I choć dla świętego spokoju się na to zgodzi, to jednak ostatecznie na nią nie dotrze, gdyż po zarezerwowaniu jej i wyjściu Igora do pracy, szybko ją odwoła! I nie zostawi synka w spokoju tylko zwiększy mu dawkowanie witamin, przez co w 4065 odcinku "Na Wspólnej" Jaś znów wyląduje w szpitalu.

Co stanie się tym razem i czy chłopiec ponownie z tego wyjdzie? A może już nie uda się go uratować i Anka straci drugie dziecko? Czy Igor wreszcie porządnie się opamięta? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!