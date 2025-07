Na Wspólnej, odcinek 4054: Igor przerażony oskarżeniami Anki wobec Ewy. Najgorsze dopiero przed nimi - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4054 - wtorek, 22.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

Choroba Jasia w 4054 odcinku "Na Wspólnej" będzie konsekwencją nieodpowiedzialnego działania Ani, która uzna, że Jasiowi nie jest wcale potrzebne lekarstwo przepisane przez lekarza na gorączkę. Zamiast podawać niemowlęciu lek, ukradkiem go wyleje, narażając tym samym małego synka na niebezpieczeństwo. Jakby tego było mało nieobliczalna Anka nie zniesie obecności Ewy w domu Igora, troski o jej syna, tego, że teściowa będzie pomagała jej w opiece nad dzieckiem. A kiedy u Jasia znów pojawi się wysoka temperatura, Ania to Ewę oskarży o zaniedbanie.

Ania w szpitalu u Jasia w 4054 odcinku "Na Wspólnej" nie pozwoli nikomu się do niego zbliżyć

W efekcie chory syn Ani i Igora w 4054 odcinku "Na Wspólnej" znów trafi do szpitala. Sytuacja zrobi się naprawdę poważna, bo życie i zdrowie kilkutygodniowego maleństwa będzie zagrożone. Przez cały czas pobytu z Jasiem na oddziale pediatrycznym, Ania nie odstąpi go na krok. Początkowo Igor doceni ukochaną za zaangażowanie, za to, że tak czuwa nad dzieckiem. Nie domyśli się, że obłęd Ani na punkcie syna stanowi dla niego ogromne ryzyko.

Atak Anki na Ewę przy Igorze w 4054 odcinku "Na Wspólnej"

Po jednym dniu w szpitalu stan Jasia się poprawi, więc w 4054 odcinku "Na Wspólnej" Igor i Ania zabiorą go do domu. I już po powrocie do mieszkania Nowaka coś tknie, że z Anką dzieje się coś złego Nie dość, że od razu wpadnie we wściekłość, zaatakuje Ewę, oskarżając o to, że chce skrzywdzić jej dziecko, to jeszcze zamknie się w pokoju z Jasiem, ograniczając dostęp do syna każdemu. Nawet Igorowi.

W 4054 odcinku "Na Wspólnej" Igor domyśli się, co dolega Ani?

Nic dziwnego, że Igor w 4054 odcinku "Na Wspólnej" wystraszy się, że Ania kompletnie nie panuje nad emocjami, że jest niestabilna psychicznie. Uspokoi Ewę, że zadba o swojego syna i partnerkę, niestety sprawy zabrną za daleko. Bo chociaż Anka ze łzami w oczach przeprosi Ewę za swoje zachowanie, oskarżenia, że przez nią Jaś jest chory, to będą to tylko puste słowa.

Nieco później Anka zostawi syna z babcią, ale cały czas będzie obserwowała Ewę w telefonie za pomocą ukrytej kamerki. Chorobliwa podejrzliwość Ani dotknie też Julkę (Maja Oświecińska), a Igor zrozumie, że jego ukochana wymaga pomocy psychiatry, że Anka jest poważnie chora.

Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna