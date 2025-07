Na Wspólnej, odcinek 4060: Aneta poroni? Po wypadku Roberta poświęci życie swoje i dziecka

"Na Wspólnej" odcinek 4060 - czwartek, 31.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4060 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Aneta dowie się o wypadku Roberta! Zdradzamy, że Tadeusiak zostanie ciężko ranny w trakcie akcji z Igi (Lidia Sadowa), gdy wspólnie pojadą w rodzinne strony zmarłego chłopaka, aby porozmawiać z jego najbliższymi. I właśnie wtedy, gdy będą chcieli zatrzymać jego ojca, to ten sięgnie po nóż i poważnie zrani nim policjanta, który wyląduje w ciężkim stanie wyląduje w szpitalu, gdzie lekarze rozpoczną dramatyczną walkę o jego życie!

Oczywiście, jak tylko w 4060 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Siwek się o tym dowie, to natychmiast przyjedzie do szpitala. Tym bardziej, że po całonocnej operacji jej ukochany nie odzyska przytomności, przez co troskliwa Aneta zdecyduje się czuwać przy jego łóżku, nie zważając przy tym na stan swój i ich nienarodzonego dziecka. I to niestety nie skończy się dobrze!

Aneta odzyska Tadeusiaka, ale straci dziecko w 4060 odcinku "Na Wspólnej"!

I choć w 4060 odcinku "Na Wspólnej" Robert na szczęście w końcu się obudzi, to jednak strach o jego życie i czas spędzony przy nim w szpitalu nie podziała dobrze na Anetę. A wręcz przeciwnie, gdyż już tam bardzo mocno będzie bolał ją brzuch. Ale wówczas Siwek nie odezwie się ani słowem, gdyż w tym momencie najważniejszy będzie dla niej Tadeusiak.

Tyle tylko, że po wyjściu od niego ze szpitala w 4060 odcinku "Na Wspólnej" będzie tylko gorzej! A to dlatego, że wtedy ciężarna Aneta już nie wytrzyma i aż zacznie zwijać się z bólu! I wówczas zacznie się poważnie bać, że poroni i straci ich dziecko!

Siwek przekaże Robertowi tragiczną wiadomość w 4064 odcinku "Na Wspólnej"!

I niestety w 4060 odcinku "Na Wspólnej" się nie pomyli! Ciężarna Aneta faktycznie straci ciążę, o czym cała zrozpaczona powie Robertowi dopiero, gdy ten w końcu opuści szpital i wróci do domu w 4064 odcinku! I mimo iż Siwek będzie przekonana, że dla niego to ulga, gdyż tak naprawdę wcale nie chciał tego dziecka i tylko udawał, że się z niego cieszy, to jednak dla niej będzie to ogromna strata!

A to dlatego, że sama w 4064 odcinku "Na Wspólnej" ogromnie będzie pragnęła zostać matką. I kompletnie nie poradzi sobie ze stratą ich nienarodzonego dziecka. Ale to dotknie także i Roberta, który otworzy się jednak jedynie przed Igą...

Na Wspólnej. Julka przekona się, do czego jest zdolna Ania! Marzena rozpozna w Ninie dziewczynę syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.