Na Wspólnej, odcinek 4058: Aneta w ciąży! Tak Tadeusiak zareaguje na wieść o dziecku - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4058 - wtorek, 29.07.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4058 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak zadzwoni do Anety, która niespodziewanie od czasu wyjazdu Stasia zacznie go unikać! I to nie bez przyczyny, gdyż Siwek zacznie podejrzewać, że może być w ciąży! I właśnie po powrocie syna Roberta do matki Olgi (Gabriela Frycz) wykona test ciążowy, ale żeby mieć pewność postanowi jeszcze wybrać się do ginekologa!

I z tego względu i w 4058 odcinku "Na Wspólnej" początkowo zbyje Roberta! Jednak, gdy lekarz nie pozostawi jej żadnych wątpliwości, że faktycznie spodziewa się jego dziecka, na potwierdzenie czego wykona jej USG, to już nie będzie mieć wyboru i postanowi powiedzieć mu prawdę!

Aneta przekaże Robertowi radosną nowinę w 4058 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4058 odcinku "Na Wspólnej" Aneta zjawi się na komendzie u Roberta i przekaże mu radosną nowinę. Siwek potwierdzi, iż spodziewa się ich dziecka, czym kompletnie zszokuje Tadeusiaka, który w ogóle nie będzie gotowy na taką wiadomość. I nic dziwnego, gdyż przecież dopiero co wyszedł z następnego nałogu alkoholowego i zaczął na nowo stawać na nogi! A tu spadł na niego taki news, że po raz kolejny zostanie ojcem!

Ale oczywiście, w 4058 odcinku "Na Wspólnej" Tadeusiak zrobi dobrą minę do złej gry i po początkowym szoku, ucieszy się z dziecka z Anetą, z którą umówi się nawet na wspólne świętowanie! I choć dziecko i dla Siwek będzie szokiem, to jednak ona w środku serca się z niego ucieszy, gdyż naprawdę będzie chciała zostać matką! Ale czy rzeczywiście będzie jej to dane?

Szczęście Tadeusiaka i ciężarnej Siwek w 4059 odcinku "Na Wspólnej" nie potrwa długo!

Tym bardziej, że ich radość z dziecka w 4059 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie potrwa długo! A wszystko przez to, że szybko zamieni się w strach i rozpaczliwą walkę o życie. Tyle, że Roberta, który zostanie ciężko raniony nożem przez ojca chłopaka, którego okoliczności śmierci będzie wyjaśniać właśnie Tadeusiak wraz z Igą (Lidia Sadowa)!

W 4060 odcinku "Na Wspólnej" ciężarna Aneta dowie się, że Robert został ciężko ranny i natychmiast zjawi się w szpitalu, nie zważając na zdrowie swoje i dziecka! Szczególnie, że po całonocnej operacji Tadeusiak nie odzyska przytomności. I wówczas zaniepokojona Siwek zacznie czuwać przy jego łóżku, dzięki czemu ojciec jej dziecka w końcu się obudzi! Ale z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!

