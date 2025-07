M jak miłość. Jakub w niebezpieczeństwie! Kłopoty w pracy sprawią, że znajdzie się na celowniku mściwego łajdaka - ZDJĘCIA

Dalszy ciąg dramatu Jakuba w nowym sezonie serialu „M jak miłość”

W „M jak miłość” we wrześniu Kasia będzie szła w zaparte. Zupełnie da się omamić Mariuszowi (Mateusz Mosiewicz), który kompletnie podporządkował ją sobie, niszcząc małżeństwo jej i Jakuba. Obsesja Karskiej ją samą doprowadzi do upadku, kiedy Anna się wygada.

Jakub zmieni podejście do kobiet w „M jak miłość”?

W nowym sezonie serialu „M jak miłość” Kasi uda się przez jakiś czas oszukiwać Jakuba, pewnego, że żona jest w ciąży z Mariuszem. Kiedy jej okrutne oszustwo wyjdzie na jaw, Kuba się załamie. Nie będzie w stanie pojąć, że mogła mu zrobić takie świństwo, tak perfidnie go okłamać… Zachowanie Kasi będzie miało wpływ na jego relacje z kobietami… Czy również na związek z Martyną?

Brzeziński będzie szukał zemsty na Jakubie w „M jak miłość”

W „M jak miłość” po wakacjach biedny Jakub nie tylko w życiu prywatnym będzie miał pod górkę. Poważne problemy pojawią się też w jego pracy. Na nieszczęście dla niego i Kamy zgłosi się do nich klient oskarżający żonę o zdradę, choć to on powinien być postawiony w stan oskarżenia. Narzeczona Marcina (Mikołaj Roznerski) przejrzy Brzezińskiego, a on nie zniesie tego, że prawda o jego małżeństwie wyjdzie na jaw. Napadnie na Kamę i pobije ją. W krytycznym momencie zjawi się Jakub i zacznie się walka, w rezultacie której biuro agencji zostanie zdemolowane. Kuba znokautuje łajdaka, a on – jak pisze „Świat seriali” - będzie myślał tylko o odwecie. Karski będzie musiał odtąd mieć się na baczności.

M jak miłość. Martyna ocali Jakuba po tym jak on uratował jej życie