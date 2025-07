M jak miłość. Kama padnie ofiarą wściekłego Brzezińskiego. Klient agencji zemści się na niej, kiedy odkryje prawdę o jego małżeństwie - ZDJĘCIA

Kama odkryje swój nowy talent w kolejnych odcinkach „M jak miłość”

W nowym sezonie serialu „M jak miłość” Kama przekona się, że jest stworzona do pracy, w której nie brak adrenaliny i ciągłych niespodzianek. O odzieżowym butiku już nawet nie będzie pamiętać. W agencji Marcina i Jakuba da z siebie wszystko. Klienci będą mogli liczyć na jej empatię i zrozumienie dla dramatów, z którymi przychodzą. Niestety, jej zaangażowanie spowoduje, że kłopoty pojawią się w sposób naturalny. Wróci poczucie zagrożenia, jakie pamięta z czasów pracy w nocnym klubie. Okaże się, że w agencji detektywistycznej także zetknie się z przestępcami i draniami.

Kama ofiarą Brzezińskiego w „M jak miłość” po wakacjach

Pierwszym z nich – draniem, jak się okaże w toku akcji w serialu „M jak miłość” – będzie Brzeziński (Grzegorz Kowalczyk), który zgłosi się do agencji, by detektywi znaleźli dowody na to, że zdradza go żona. I tu według "Świata seriali" wkroczy Kama, której Marcin będzie chciał powierzyć jedynie papierkową robotę. Zorientuje się, jakim mężem jest ten klient i odkrywszy prawdę o dramatycznej sytuacji jego żony w tym małżeństwie, zdecyduje się nie przymykać na nią oczu. Brzeziński wpadnie w szał i potraktuje Kamę tak, jak swoją żonę – pobije ją…

Problemy po weselu w „M jak miłość”

Kiedy Kama oświadczyła się Marcinowi w poprzednim sezonie „M jak miłość”, liczyła chyba na to, że przypieczętowawszy ich relację ślubem nie będzie się musiała już czuć zazdrosna o inne kobiety, na które on nawet nie spojrzy. Przeliczy się jednak. Miesiące po weselu wcale nie będą usłane różami. Zwłaszcza kiedy młoda żona zauważy, że Chodakowski nadal przygląda się Martynie (Magdalena Turczeniewicz) z zainteresowaniem. Nie zniesie tego...