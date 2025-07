M jak miłość. Zakochany Mariusz będzie nachodził Kasię w klinice! Nie tylko Aneta tego nie zniesie – ZDJĘCIA

Triumf sprytnego Mariusza w poprzednim sezonie „M jak miłość”

W „M jak miłość” Mariusz wyżebrał uczucie Kasi nieustannymi podchodami i nachodzeniem jej w klinice. Wykorzystał fakt kontroli pooperacyjnych, by namieszać jej w głowie. Przynosił prezenty, zapraszał na obiadki, zaznaczał, że chodzi mu tylko o przyjaźń… Jego sprytny egoizm zatriumfował i Karska dała się uwieść, głównie z powodu tego, że był jej szkolną miłością, a także dlatego, że w jego trafieniu po wypadku właśnie do jej szpitala upatrzyła zrządzenia losu – widać tak było jej pisane.

Plotki na temat Kasi w poprzednim sezonie „M jak miłość”

Kiedy Kasia odeszła od Jakuba i wprowadziła się do Mariusza, Aneta i inni pracownicy szpitala widzieli go w jego pobliżu codziennie. Jego widok, kiedy przywoził kochankę do pracy, działał na Anetę w poprzednim sezonie „M jak miłość” jak płachta na byka. Chodakowska jest zdania, że swoją zdradą Karska wyrządziła mężowi olbrzymią krzywdę. Dlatego nie zawahała się jej obmówić w klinice nie dbając o to, czy ona może ją usłyszeć. Laura jej potakiwała.

Mariusz będzie nawiedzał Kasię w klinice w „M jak miłość”

Mariusz nie odpuści sobie wizyt w klinice, w której pracuje Kasia, także w kolejnym sezonie „M jak miłość”. Dowodem na to są pojawiające się co i rusz zdjęcia z planu nowych odcinków. Czy tak trudno będzie mu się rozstać z Karską, że nie przeżyje bez niej dnia pracy? Czy to kwestia kontroli? A może będzie chciał, by wszyscy widzieli i wiedzieli, że są razem i Jakub nie ma już nic do powiedzenia? Jakakolwiek będzie odpowiedź na to pytanie, Anetę te odwiedziny będą bardzo wkurzać. I nie tylko ją – również Laurę. A temat Kasi nie zniknie z ust plotkującego personelu kliniki.