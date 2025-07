M jak miłość. Aneta postawi na swoim i zajdzie w ciążę? Borysek będzie miał rodzeństwo? - ZDJĘCIA

Aneta pozazdrościła Kasi w serialu „M jak miłość”

Ciąża Kasi w „M jak miłość” bardzo wkurzyła Anetę. Chodakowska wyrzucała jej niewierność i okrucieństwo wobec Jakuba (Krzysztof Kwiatkowski). Przecież on pragnął dziecka, a Karska nie chciała o tym słyszeć. Jednocześnie Aneta pomyślała, że też chciałaby zajść w ciążę i mieć kolejnego bobasa.

Aneta i Olek będą mieli kolejne dziecko w serialu „M jak miłość”?

Pod koniec poprzedniego sezonu „M jak miłość” Aneta zaczęła poważnie myśleć o kolejnej ciąży. Zapewne doszła do wniosku, że z następnym będzie łatwiej, bo już się przekonała, jak sobie radzi z wychowaniem malucha. Wie też, że może liczyć na pomoc matki (Hanna Śleszyńska), choć zrobiłaby to niechętnie, wiedząc, że nie wszystkie jej rygorystyczne zalecenia zostałyby wykonane w stu procentach. Chodakowska ma przecież cały zeszyt „notatek wychowawczych. W serialu dała Olkowi jasno do zrozumienia, że już postanowiła na temat ciąży i ma być tak, jak ona chce. Powiedziała mu wprost, że „musi zrobić kolejne dziecko”, bo Borysek potrzebuje rodzeństwa, „wtedy się zmieni” i to rozwiąże wszystkie ich problemy. Olek zaprotestował, wymawiając się brakiem siły tamtego konkretnego wieczoru. Co naprawdę myśli o drugim dziecku, jeszcze nie wiadomo.

Borysek będzie miał rodzeństwo w „M jak miłość”?

Najbliższa przyszłość Chodakowskich w „M jak miłość” nie musi, ale może oznaczać powiększenie rodziny. Anecie bardzo na tym zależy, a żona Olka, który nazywa ją sierżantem, potrafi dopiąć swego w każdej sytuacji. Jest przy tym gotowa wytoczyć najcięższe działa, jeżeli sytuacja tego wymaga. Dość przypomnieć, że w poprzednim sezonie miała zamiar zagrozić mężowi rozwodem, zniecierpliwiona jego postawą, kiedy zachorowawszy, nie brał leków, ani nie wziął zwolnienia z pracy. Było to zresztą dość dziwne zachowanie, jak na ortopedę, który operuje pacjentów. Nie wykorzystała wówczas tego pomysłu, może użyje go w sprawie kolejnego dziecka? Borysek z pewnością nie zaprząta sobie głowy ewentualną siostrzyczką albo braciszkiem, ale Aneta uznała chyba, że właśnie teraz jest na to dla niej najlepszy czas.