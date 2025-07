M jak miłość. Kama z tajną misją w klinice Olka? Będzie tam tropić przestępcę i dlatego przebierze się za kogoś innego? - ZDJĘCIA

Kama w nowej roli w „M jak miłość”

W kolejnym sezonie „M jak miłość” Kama wystąpi w nowej roli. I to nie jednej! Praca w firmie męża sprawi, że poczuje się w swoim żywiole. Będzie mogła wcielać się w różne postaci, czego będą wymagać śledztwa. Już wiadomo, że jednym z jej wcieleń będzie księgowa w biurze. Inna to… salowa? Tak jest ubrana - w charakterystyczny uniform - stojąc obok Anety (Ilona Janyst) w nowym materiale z planu serialu.

Kama znowu w niebezpieczeństwie w „M jak miłość”?

Jeżeli Kama rzeczywiście będzie w kolejnym sezonie serialu „M jak miłość” śledzić przestępców, to dzięki takiemu zabiegowi będą mogły pojawić się nowe wątki. W nowym materiale wideo z planu, jaki został udostępniony na oficjalnym profilu „M jak miłość” na Instagramie można było zobaczyć bójkę Olka (Maurycy Popiel) z tajemniczym mężczyzną w klinice. Prawdopodobnie – choć przekonamy się o tym dopiero po wakacjach – będzie miało to związek z Kamą i tym, co uda się jej wytropić w szpitalu. Oby tylko przy okazji nowego zajęcia żona Marcina znowu nie wpakowała się w kłopoty. Dosyć ich już miała pracując jako tancerka erotyczna i striptizerka. Teraz znajduje się po drugiej stronie, ale też będzie się stykać z draniami i przestępcami. Kama znowu będzie się prosić o kłopoty i ponownie znajdzie się w niebezpieczeństwie…?

Zazdrość po weselu w „M jak miłość”

Obok zmiany kariery Kamę czeka ta ważniejsza – ślub z Marcinem. Po nim nie będzie jednak różowo. Wiemy już, że nowej pani Chodakowskiej nie spodoba się to, że jej mąż nie przestanie ciepło myśleć o Martynie (Magdalena Turczeniewicz), choć Wysocka już dawno dała sobie z nim spokój. W „M jak miłość” na pewno dojdzie między małżonkami do nieporozumień na tym tle w nowym sezonie.