M jak miłość. Wróci dawna Magda. Andrzej ucieszy się z tej zmiany żony - ZDJĘCIA

Fundacja Magdy i Kingi zagrożona w „M jak miłość” w kolejnym sezonie

W „M jak miłość” Święcicki przekona się, że w najtrudniejszych chwilach może liczyć na młodszego brata, wykształconego i zamożnego Błażeja. To on załatwi mu prawnika (Michał Siudek) – tego samego, który pomagał Martynie (Magdalena Turczeniewicz) – i obieca spełnić prośbę o baczne przyjrzenie się fundacji Magdy i Kingi (Katarzyna Cichopek). Kazimierz nawet zza krat będzie robił wszystko, by pognębić Budzyńską.

Ulga Magdy w nowym sezonie „M jak miłość”

Rozprawa, którą widzowie „M jak miłość” zobaczą w nowych odcinkach we wrześniu, przyniesie wyrok satysfakcjonujący dla Budzyńskich – cztery lata więzienia dla Święcickiego. Magda odetchnie z ulgą. A kiedy Siedlisko odwiedzą Kinga i Piotrek (Marcin Mroczek), razem stwierdzą, że to koniec koszmaru. Magda będzie milczeć na temat ostatniej sceny z sądu, kiedy tylko ona dostrzegła, jak Kazimierz, patrząc na nią, wykonuje gest podrzynanego gardła.

Dawna Magda wróci do Siedliska w „M jak miłość”

W domu Andrzej (Krystian Wieczorek) też poczuje ulgę, że wreszcie wróciła do niego dawna żona, taka, jaką kocha najmocniej, a którą wcześniej stres, zamartwianie się, lęk doprowadziły do krawędzi załamania. Powie jej, że najbardziej tęsknił za jej poczuciem humoru i radością życia, ale brakowało mu nawet jej zgryźliwości i złośliwości. A z czego ucieszy się Magda?

- Chyba najbardziej z tego, że w końcu będę miała święty spokój. No a w spadku po tej całej aferze zostanie nam przynajmniej pierwszorzędny monitoring, czujniki ruchu i inne bajery.

W serialu „M jak miłość” po wakacjach Budzyński wyrazi nadzieję, że nigdy się już nie przydadzą. Będą płonne. Cytat za: Swiatseriali.interia.pl