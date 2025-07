M jak miłość. Magda straci fundację? To początek planu Święcickiego, by zemścić się na Budzyńskiej w czasie odsiadki - ZDJĘCIA

Zagrożona fundacja Magdy w nowym sezonie „M jak miłość”

Jeszcze się na dobre nie rozkręciła, a już jej status zostanie zakwestionowany? W „M jak miłość” Magda z Kingą (Katarzyna Cichopek) założyły fundację, by nieść pomoc w zakresie praw dziecka, pieczy zastępczej i adopcji. Choć na ekranie nie widać jakoś, by prężnie działała, to Budzyńska i Zduńska zajęły się przynajmniej jedną sprawą – staraniami prawie 18-letniego Kacpra (Bartosz Ziewiec), by móc legalnie opiekować się swoimi siostrami (Natalia i Nadia Witkowskie) po śmierci rodziców całej trójki. To się udało, ale też przez pomoc Magdy chłopakowi Święcicki go znienawidził tak samo, jak i ją. Sąsiad pijak nie może znieść tego, że ona i jej mąż (Krystian Wieczorek) żyją sobie spokojnie i szczęśliwie pod jego nosem – od dawna chce ich zniszczyć.

Święcicki wykorzysta brata w „M jak miłość” we wrześniu

W kolejnym sezonie „M jak miłość” odsiadka czterech lat więzienia nie powstrzyma Kazimierza przed chęcią zniszczenia Magdy. By to osiągnąć, postara się wykorzystać swojego młodszego brata Błażeja – wykształconego i zamożnego. Okaże się, że nawet wobec niego jest podejrzliwy. Będzie go posądzał o wybór kiepskiego adwokata, choć będzie wprost przeciwnie i jego sprawą zajmie się pracujący w jednej z najlepszych warszawskich kancelarii mecenas (Michał Siudek), znajomy Martyny (Magdalena Turczeniewicz).

Po wakacjach Magda może stracić fundację w „M jak miłość”

Błażej nie da się wmanewrować w obsesje starszego brata i w „M jak miłość” wygarnie mu, że sam ponosi winę za swoje działania, a on musi kolejny raz pomagać mu wyjść z problemów, choć obecne są największe z dotychczasowych. Kazimierz nie da sobie przemówić do rozsądku:

- Już zapomniałeś, kto za ciebie głowę w domu nadstawiał? Dzięki komu na ludzi wyszedłeś? Spartoliłem... Ale to wszystko przez tę babę. Odkąd się pojawiła, wszystko zaczęło mi się sypać...

Błażej przytomnie zauważy, że przyczyną kłopotów brata jest jego pijaństwo, a Magda nie jest i nigdy nie była niczemu winna. Starszy Święcicki nie ustąpi i zażąda od niego ostatniego dowodu na jego braterską miłość:

- Posłuchaj, chcę tylko jednego - żeby ona dostała za swoje. Sprawdź jej fundację, na pewno wpadniesz na jakiś pomysł. I przysięgam, jak mi to załatwisz, będziesz miał mnie z głowy. Już nigdy więcej o nic cię nie poproszę.

Czy Błażej prześwietli fundację Budzyńskiej i Zduńskiej, by raz na zawsze brat przestępca dał mu spokój…? Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl