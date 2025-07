M jak miłość. Oprawca Magdy skłamie w sądzie, by otrzymać łagodniejszy wyrok. Zza krat Święcicki pokieruje planem odwetu - ZDJĘCIA

W serialu „M jak miłość” po wakacjach poznamy brata Święcickiego

Święcicki dostanie świetnego adwokata (Michał Siudek) w serialu „M jak miłość” jesienią. Mecenasa, który wspierał Martynę (Magdalena Turczeniewicz) w postępowaniu Okręgowej Izby Lekarskiej przeciw niej w poprzednim sezonie wynajmie jego młodszy, bogaty i wykształcony brat Błażej i zapewni go o swoim wsparciu. Werdykt, który zapadnie na koniec rozprawy, przesądzi o życiu Budzyńskich w najbliższym czasie.

Święcicki zaskoczy w sądzie w serialu „M jak miłość” we wrześniu

W premierowym odcinku „M jak miłość” po przerwie wakacyjnej podczas rozprawy reprezentujący zestresowaną Magdę Werner (Jacek Kopczyński) powie sędzi, że ataki Święcickiego zburzyły spokój całej społeczności. Potem stanie się coś bardzo zaskakującego – na wniosek Kazimierza jego adwokat ogłosi:

- Mój klient właśnie poprosił, abym zrzekł się mowy końcowej. Sam chciałby teraz coś powiedzieć...

Oskarżony wybąka lakonicznie, że chce wyrazić skruchę i źle się stało. Wszystko nieszczerze, ale w jednym celu – by uzyskać lżejszy wyrok.

W nowym sezonie „M jak miłość” Święcicki obieca Magdzie zemstę

W serialu „M jak miłość” Święcicki dostanie ostatecznie cztery lata więzienia. Magda mogłaby odetchnąć z ulgą, gdyby nie coś, co zmrozi jej krew w żyłach. Wyprowadzany z sali w kajdankach Kazimierz prześle jej wiadomość – gest podrzynanego gardła. Jasny komunikat, że on na tym nie kończy, a Budzyńską czeka jego zemsta. Najwyraźniej będzie pewny, że przeprowadzi ją zza krat z łatwością. Ma kumpli będących na bakier z prawem. Nie wiemy też jeszcze, kim właściwie jest Błażej i co jest źródłem jego zamożności? Może jest gangsterem…?

