M jak miłość, odcinek 1898: Tak Majka odkryje zdradę Tomka! Wykorzysta Mateusza, żeby się odegrać - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1898 - wtorek, 16.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Związek Majki i Tomka w 1898 odcinku "M jak miłość" stanie pod znakiem zapytania! Studenci, z którymi koleguje się Mateusz Mostowiak już od dawna są parą tylko z nazwy. Bo Tomek zdradza Majkę z Justyną, a ona naiwnie wierzy w to, że jej ukochany pomaga tylko swojej byłej dziewczynie uporać się z poważnymi problemami, a nawet z depresją.

Majka nie uwierzy niewiernemu Tomkowi w 1898 odcinku "M jak miłość"

Dzięki informacjom zdobytym od koleżanki Majka odkryje w końcu, że Kubicki ją oszukuje, że widuje się z Justyną. Do reszty straci do niego zaufanie i ostro się z chłopakiem pokłóci.

- Nie wierzę ci… Zupełnie ci nie wierzę! Jesteś patologicznym kłamcą!

Pocieszycielem Majki znów zostanie Mateusz, który w 1898 odcinku "M jak miłość" zabierze przyjaciółkę do bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), załatwi jej tam nawet pracę kelnerki. Cały czas będzie ukrywał przed Majką, że się w niej skrycie kocha. Jednocześnie chroniąc zdradzieckiego Tomka, który przecież jest jego współlokatorem w akademiku.

Majka w 1898 odcinku "M jak miłość" wplącze Mateusza w miłosną intrygę przeciwko Tomkowi

Mostowiak w 1898 odcinku "M jak miłość" wysłucha zwierzeń Majki o Tomku i nieświadomy tego, co ona planuje, wplącze się w miłosną intrygę, która będzie zemstą na niewiernym chłopaku.

- Dzisiaj jednoznacznie się przekonałam, że Tomasz mnie oszukuje. Cały czas spotyka się ze swoją byłą dziewczyną. Co prawda niby ona ma jakiś problem, on chce jej pomóc, ale ja nie wierzę, że to prawda... Pewnie myślisz, że jestem żałosna, że powinnam się z nim rozstać a nie go usprawiedliwiać - wyzna Majka. - To nie jest takie proste. Jak kogoś kochasz, zależy ci na nim, to łudzisz się, że ten ktoś się zmieni... - Byłeś w takiej sytuacji? - Nie... - Ale masz rację. Jak kogoś za mocno kochasz, to jesteś na straconej pozycji... Dlatego muszę coś z tym zrobić, żeby Tomasz się jakoś przekonał, że nic nie jest nam dane raz na zawsze i jak się nie zmieni, to w końcu mnie straci...

Pocałunek Majki i Mateusza w 1898 odcinku "M jak miłość" wkurzy Tomka

A kiedy Majka i Mateusz w 1898 odcinku "M jak miłość" wrócą razem do akademika, zobaczą Tomka całującego się z Justyną. Dla oszukanej, zdradzonej studentki tego będzie już za wiele. Wykorzysta Mateusza, żeby wzbudzić zazdrość Tomka. Pocałuje Mostowiaka, by Kubicki ich zobaczył. A potem ucieknie!