Barwy szczęścia, odcinek 3279: Najważniejsze pytanie Tomasza Oliwka zostawi bez odpowiedzi. Znowu poczuje się samotny w tym związku – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3279 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Tomasz wyłożył pieniądze na wynajęcie fabryki dla Oliwki, dzięki czemu biznes kosmetyczny jego dziewczyny będzie miał szansę się rozwinąć.

Oliwka zarzuciła Tomaszowi wykorzystywanie Bruna w „Barwach szczęścia"

Tomasz i Justin (Jasper Soltysiewicz) zawarli pakt, by wspólnymi siłami przejąć większość udziałów w hotelu Bruna (Lesław Żurek). W serialu „Barwy szczęścia" Oliwka dowiedziała się o tym i zarzuciła Tomkowi zwodzenie ludzi i wykorzystywanie sytuacji Stańskiego. Zdziwiony jej oskarżeniami Kępski próbował jej wyjaśnić, że to Bruno ich oszukuje i wyprowadził z hotelu kilkadziesiąt tysięcy złotych na szkodę inwestorów, że kombinuje, a on gra czysto, ale nie udało mu się jej przekonać do zmiany zdania. Znowu wyskoczyła z pretensjami, że zainwestował w jej firmę „za jej plecami”. To spora niewdzięczność…

Tomasz nie doczeka się odpowiedzi na ważne pytanie w 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Oliwka będzie padać z nóg, zajęta prowadzeniem swojego biznesu. Okaże się w trakcie jej krótkiej rozmowy z Tomaszem, że nie przyszła z nim na obiad do Wandy (Maja Barełkowska), na czym Kępskiej bardzo zależało. Tomek poruszy z nią bardzo ważną dla niego kwestię:

- Wiem, że to może jest dla ciebie odrobinę za wcześnie, ale ja bardzo często o tym myślę, odkąd się dowiedziałem, że Wiktor nie jest moim synem, tylko moim bratem. Pomyślałem, że może fajnie by było, gdyby tutaj biegały takie małe Oliwki albo Tomeczki… Nie wiem, co myślisz…?

Ale Oliwka będzie już spać na jego ramieniu. Tomasz znowu poczuje się samotny, co często mu się zdarza w jego związku… Jak długo jeszcze potrwa taka sytuacja? Zwłaszcza że Grażyna (Kinga Suchan) zawsze ma czas, by go wysłuchać...

Tomasz na ostatniej prostej do przejęcia hotelu Bruna w 3286. odcinku „Barw szczęścia"

W 3286. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz i Justin już dłużej nie utrzymają w tajemnicy swojego układu. Bruno dowie się, że Tomek jest głównym udziałowcem hotelu. Bezwzględny biznesmen nie podaruje im tego...