Barwy szczęścia, odcinek 3291: Łukasz zniknie bez śladu! Kodurowi nie uda się go odnaleźć – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3291 - piątek, 09.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3278. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz rozstanie się z Agnieszką. Na koniec nie będzie jej szczędził ostrych słów. Potem wróci do pracy z Celiną - razem pomogą policji rozbić gang przemycający narkotyki.

Agnieszka niemiło zaskoczy Łukasza w 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3281. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Agnieszka zjawi się nagle podczas pożegnania z wyjeżdżającym na wakacje Ksawerym (Bartosz Gruchot). Nikogo właściwie jej pojawienie się nie ucieszy, nawet chłopca – a Kasię (Katarzyna Glinka) średnio. Łukasz będzie jak sparaliżowany, a Czesław (Marian Jaskulski) przerażony, co zauważy Górka. Jej siostra powie, że „przyjechała porwać tatę na wakacje do domku nad jeziorem”. Ponoć już od dawna planowała ten wyjazd jako romantyczną niespodziankę dla Łukasza. Kasia spostrzeże, jak bardzo Czesław jest przestraszony perspektywą wyjazdu z córką i da jej to do myślenia.

Łukasza nie będzie można odnaleźć w 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur przekaże Celinie i Łukaszowi ostrzeżenie, że gang, który pomogli rozbić, planuje się na nich zemścić. Wkrótce potem Sadowski zniknie… W 3291. odcinku serialu „Barwy szczęścia” sytuacja się nie wyjaśni. Kasia i Brońska będą zachodzić w głowę, co się mogło stać z zaginionym Łukaszem. Marcin będzie prowadził śledztwo w sprawie jego zniknięcia, ale dochodzenie niczego nie wyjaśni. A co, jeżeli to nie gang jest odpowiedzialny za to, że Sadowski zapadł się pod ziemię? A jeśli to sprawka niezrównoważonej Agnieszki? Raptowne rozstanie spowodowało w jej psychice jakieś tąpnięcie – to dało się zauważyć… Czy policja nie powinna aby zajrzeć do domku nad jeziorem?