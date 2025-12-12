Barwy szczęścia, odcinek 3289: Celina i Łukasz na celowniku gangsterów! Zagrożą im w odwecie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3289 - środa, 07.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po miesiącach braku kontaktu ze strony Celiny, detektywka odezwała się do Łukasza z Dubaju prosząc o pomoc w „Barwach szczęścia”. Oczywiście, nie odmówił i pojechał wykonać zlecone zadanie aż na południe Włoch. Potem spotkali się już w Polsce, kiedy Brońska znowu go poprosiła – o znalezienie jej odpowiedniego miejsca do zostawienia w nim Andrzeja (Leon Charewicz) przeszmuglowanego z Emiratów.

Łukasz wrócił do współpracy z Celiną w serialu „Barwy szczęścia”

Łukasz zatęsknił za pracą detektywa. To ona dawała mu największą satysfakcję – większą niż szefowanie „Szokowi”. Prawda jest taka, że naprawdę jej potrzebuje, odkąd Kornel (Jakub Bohosiewicz) go zwolnił. Musiał się wstydzić przed Kasią (Katarzyna Glinka), która poprosiła go o pieniądze na obóz językowy dla Ksawerego (Bartosz Gruchot). Sadowski pomógł byłej kochance znaleźć rodową biżuterię Rawiczów i tak ich współpraca nabrała tempa.

Zbliża się zemsta gangu - odcinek 3289 „Barw szczęścia”

Łukasz pełną parą zaangażuje się w śledztwo prowadzone przez Celinę. Będzie z nią pracował nad sprawą złodziei, okradających klientów banku. Kiedy swoją akcję, zmierzającą do ujęcia złoczyńców, zorganizuje policja, Celina i Łukasz przyłączą się do niej i zatrzymają złodziei. Łukasz wreszcie znowu poczuje adrenalinę, której tak mu ostatnio brakowało – nie licząc tej, jaka w nim rośnie za każdym razem, gdy dochodzi do kłótni z zazdrosną Agnieszką (Katarzyna Tlałka). Zresztą, w 3278. odcinku serialu „Barwy szczęścia” powie jej, że jako związek już nie istnieją i dołoży na koniec kilka dosadnych słów. I będzie wniebowzięty, kiedy Celina ponownie poprosi go o pomoc przy swoim następnym śledztwie. Razem zaangażują się w akcję wysokiego ryzyka. Pomogą policji rozbić gang przemycający narkotyki. Kodur i Majak (Łukasz Borkowski) przejmą dzięki nim aż 50 kilogramów kokainy. Ale wszystko ma swoją cenę. W 3289. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marcin ostrzeże Celinę i Łukasza – czeka ich zemsta ze strony gangu...