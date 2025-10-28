Barwy szczęścia, odcinek 3252: Łukasz wybłaga u Celiny, by znowu przyjęła go do pracy. Kolejna kłótnia z Agnieszką zawiśnie w powietrzu – ZDJĘCIA

W 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia” kolejne zlecenie Celiny (Orina Krajewska) uratuje spłukanego Łukasza (Michał Rolnicki). Tym razem będzie musiał rozejrzeć się za rodową biżuterią Józefiny (Elżbieta Jarosik), którą przywłaszczył sobie Andrzej (Leon Charewicz). Sadowski zatęskni za stałą współpracą z Brońską, co spowoduje kolejny wybuch zazdrości Agnieszki (Katarzyna Tlałka).

„Barwy szczęścia" odcinek 3252 - piątek, 07.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacja Celiny i Łukasza kompletnie się posypała w „Barwach szczęścia”, kiedy wyczuła, że on wciąż ma w głowie Kasię (Katarzyna Glinka). Trochę się od niego odsunęła, by to przemyślał, a niedługo potem zaczął sypiać z Agnieszką. Dlatego się rozstali - Brońska zwolniła go także ze swojej agencji detektywistycznej.

Łukasz pomógł Celinie w serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Łukasz niespodziewanie wrócił do kontaktów z Celiną. Nie mając kogo prosić o pomoc, sama zadzwoniła do niego z Dubaju, najpierw by poprosić go o wzięcie za nią zlecenia w Polsce, a potem o podstawienie jej samochodu na parking w Brindisi. Sadowski nie znał żadnych szczegółów sprawy. Po kilku dniach spotkali się, kiedy Brońska znowu zwróciła się do niego o pomoc – żeby znalazł jej miejsce odpowiednie do pozostawienia w nim, jak się potem okaże, uprowadzonego z Dubaju Andrzeja.

Łukasz będzie znowu pracował z Celiną w 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Adrenalina towarzysząca zleceniu, które Łukasz przyjął od Celiny i ponowne spotkanie z nią, to, kiedy rzuciła mu się na szyję, szczęśliwa, że akcja kosztująca ją tyle stresu zakończyła się sukcesem – wszystko to sprawiło, iż zatęsknił za pracą detektywa. Poza tym byłaby to dla niego wspaniała opcja, zwłaszcza obecnie, kiedy został bez pracy. Dlatego kiedy w 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Brońska znowu zwróci się do niego o pomoc, on zgodzi się bez wahania. Tym bardziej, że Kasia poprosi go o pieniądze na obóz językowy dla Ksawerego (Bartosz Gruchot). A wcześniej zrobi to Iza (Agnieszka Warchulska)… Sadowski naprawdę będzie pilnie potrzebował gotówki. Celina poprosi go o pomoc w znalezieniu rodowej biżuterii Rawiczów, która zniknęła wraz z Andrzejem. A on zapyta, czy może wrócić do jej agencji na stałe. To będzie kolejny powód dla Agnieszki, by wszcząć jeszcze jedną kłótnię o jego relacje z Brońską.

