Barwy szczęścia, odcinek 3252: Łukasz wybłaga u Celiny, by znowu przyjęła go do pracy. Kolejna kłótnia z Agnieszką zawiśnie w powietrzu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3252 - piątek, 07.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Relacja Celiny i Łukasza kompletnie się posypała w „Barwach szczęścia”, kiedy wyczuła, że on wciąż ma w głowie Kasię (Katarzyna Glinka). Trochę się od niego odsunęła, by to przemyślał, a niedługo potem zaczął sypiać z Agnieszką. Dlatego się rozstali - Brońska zwolniła go także ze swojej agencji detektywistycznej.

Łukasz pomógł Celinie w serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” Łukasz niespodziewanie wrócił do kontaktów z Celiną. Nie mając kogo prosić o pomoc, sama zadzwoniła do niego z Dubaju, najpierw by poprosić go o wzięcie za nią zlecenia w Polsce, a potem o podstawienie jej samochodu na parking w Brindisi. Sadowski nie znał żadnych szczegółów sprawy. Po kilku dniach spotkali się, kiedy Brońska znowu zwróciła się do niego o pomoc – żeby znalazł jej miejsce odpowiednie do pozostawienia w nim, jak się potem okaże, uprowadzonego z Dubaju Andrzeja.

Łukasz będzie znowu pracował z Celiną w 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Adrenalina towarzysząca zleceniu, które Łukasz przyjął od Celiny i ponowne spotkanie z nią, to, kiedy rzuciła mu się na szyję, szczęśliwa, że akcja kosztująca ją tyle stresu zakończyła się sukcesem – wszystko to sprawiło, iż zatęsknił za pracą detektywa. Poza tym byłaby to dla niego wspaniała opcja, zwłaszcza obecnie, kiedy został bez pracy. Dlatego kiedy w 3252. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Brońska znowu zwróci się do niego o pomoc, on zgodzi się bez wahania. Tym bardziej, że Kasia poprosi go o pieniądze na obóz językowy dla Ksawerego (Bartosz Gruchot). A wcześniej zrobi to Iza (Agnieszka Warchulska)… Sadowski naprawdę będzie pilnie potrzebował gotówki. Celina poprosi go o pomoc w znalezieniu rodowej biżuterii Rawiczów, która zniknęła wraz z Andrzejem. A on zapyta, czy może wrócić do jej agencji na stałe. To będzie kolejny powód dla Agnieszki, by wszcząć jeszcze jedną kłótnię o jego relacje z Brońską.