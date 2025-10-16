Barwy szczęścia, odcinek 3245: Błażej dowiedzie, że nie ma skrupułów. Obiecywał i zemści się na Łukaszu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3245 - środa, 29.10.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Łukasz ceni Błażeja zawodowo, ale za nim nie przepada. Nazwał go nawet łajdakiem. A potem dał podwyżkę i awansował na swojego zastępcę. Modrzycki zapowiedział, że powalczy o swoje „stare biurko”.

„Szok” – arena walk i miejsce niesnasek w serialu „Barwy szczęścia”

Redakcja „Szoku” to arena walki o władzę i miejsce wyładowywania osobistych frustracji redaktorów. Jak wówczas, kiedy w „Barwach szczęścia" trudny w pożyciu Błażej wyładowywał się na Radomirze (Łukasz Wójcik) i publicznie krytykował jego pracę. Kiedy za takie zachowanie upomniał go Kornel (Jakub Bohosiewicz), Modrzycki z udarem wylądował w szpitalu. Tam okazało się, że to skutek zatrucia czadem, kiedy usiłował zabić go Grad (Zbigniew Stryj).

Błażej dopnie swego w 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3245. odcinku serialu „Barwy szczęścia" przetransportowanie Andrzeja do Polski i sprytne „podrzucenie” go Kodurowi (Oskar Stoczyński) powiedzie się. Swój udział w tej śmiałej akcji będzie miał Łukasz. By wywiązać się z obietnicy danej Celinie (Orina Krajewska), okłamał Kornela, że jedzie do Szwajcarii na konferencję wydawców. Sadowskiemu w ogóle nie przyjdzie do głowy, że będzie świadek przekazania oszusta policji, a tym bardziej, że będzie nim Błażej, który będzie go śledził. Modrzycki, oczywiście, zrobi zdjęcia. W redakcji Kornel poinformuje o nich Łukasza i zażąda wyjaśnień. Sadowski zarzuci Błażejowi, że nie można mu ufać, ale on odgryzie się tym samym. I zapyta:

- To niejaki Andrzej Zastoja-Modelski, poszukiwany listem gończym oszust matrymonialny, mówi ci coś to nazwisko?

- A powinno? Trochę pomagałem, ale o całej sprawie nie wiem nic. Dla własnego bezpieczeństwa. Chcesz to opublikować? – Łukasz zażąda odpowiedzi od Kornela, a on nie pozostawi mu wątpliwości. Oczywiście, że tak – taki artykuł będzie hitem!

Jednak Sadowski nie wyrazi zgody na publikację, argumentując, że to on o tym decyduje - tak stanowi jego umowa z „Szokiem”. I tu mocno się zdziwi, bo Jezierski poinformuje go w tej właśnie chwili, że go zwalnia. Ze skutkiem natychmiastowym.

