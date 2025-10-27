Barwy szczęścia, odcinek 3251: Kasia przyjdzie do Łukasza po pieniądze. Były mąż nie pomoże Ksaweremu - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3251 - czwartek, 06.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” już zbliżają się wakacje. W 3251. odcinku serialu Kasia odwiedzi Łukasza, by obgadać z nim wakacje Ksawerego. Trafi na moment zwątpienia byłego męża w sens pisania książki, które odkładał zbyt długo:

- Powinienem był skończyć tę książkę, kiedy był jej czas. Teraz już mi jakoś ta historia nie leży. Chyba będę musiał to napisać zupełnie inaczej. Od nowa. Zastanawiałem się, jak to moje pisanie rozłożyć z wakacjami Ksawcia – stwierdzi Sadowski, będąc świeżo po tym, jak zostanie nieoczekiwanie zwolniony z pracy przez Kornela (Jakub Bohosiewicz).

W 3251. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia przyjdzie do Łukasza po prośbie

W 3251. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia zapyta Łukasza o jego plany urlopowe, tak by można było podzielić się latem opieką nad Ksawerym i zorganizować mu wakacje:

- Chciałabym, żeby miał też coś rozwojowego. To się potem przekłada i na oceny i na lepszy życiowy start.

Górka wykluczy to, by syn w wakacje siedział tylko w Brzezinach, podczas gdy jego rówieśnicy z klasy będą uczestniczyć w obozach językowych. Sadowski zrozumie, że przyszła po prośbie, a on będzie musiał wyłożyć gotówkę na pobyt syna tam, gdzie wskaże Kasia. Gotówkę, o którą u niego będzie trudno – jakoś nie potrafił odłożyć pieniędzy. W dodatku tego samego dnia zadzwoniła już do niego Iza (Agnieszka Warchulska) w podobnej sprawie – wakacji Paulinki (Lena Jastrzębska), do których przyrzekł się dołożyć. Zapyta Górkę o koszty obozu dla Ksawerego – wówczas ona zrozumie, że były mąż ma kłopoty finansowe. Zaproponuje więc, by nie przejmować się tym teraz – syn może pojechać rok później. Ale Łukasz zapewni ją, że coś wyskrobie, a skoro obiecał już wspomóc Izę, to dla Ksawerego też musi się coś znaleźć. Zadowolona Kasia zawyrokuje, że wkrótce, jako autor bestsellera, nie będzie miał problemów z pieniędzmi.

Łukasz nie wyda książki w 3251. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3251. odcinku serialu „Barwy szczęścia” nadzieje Kasi się rozwieją bardzo prędko. Do Łukasza zadzwoni wydawnictwo, z którym umawiał się na wydanie książki. Przekaże jej złe wieści:

- Nie są już zainteresowani kryminałem i sensacją. Idą w obyczaj.

Niedługo potem Sadowski zrozumie, że nie ma wyjścia. Zadzwoni do Celiny (Orina Krajewska) i poprosi ją, by znowu przyjęła go do pracy. Ostatnio znowu nieźle im szło...

