Barwy szczęścia, odcinek 3279: Wanda nie zrozumie, dlaczego bliscy ją odpychają. Napisze swoją historię od nowa, wybielając Henryka - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3279 - środa, 17.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Wanda zaprosiła Grażynę na spotkanie, ale skończyło się ono katastrofą. Kępska ponownie zaczęła wychwalać męża. W obecności kobiety, którą zgwałcił, kiedy była nastolatką i dziewczyną jego syna. Wiracka szybko się pożegnała. Potem spotkała się z Tomaszem i poczuła, że wciąż go kocha.

Z Wandą gorzej – odcinek 3279 serialu „Barwy szczęścia"

Tomasz pomaga Wandzie w przeprowadzeniu się do nowego mieszkania kupionego po sprzedaży domu jej i Henryka. W 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia" odwiedzi ją, a ona zacznie się skarżyć na samotność. Tomek spostrzeże, że jego plan oderwania jej od żałoby spalił na panewce – nowe lokum w ogóle nie będzie jej cieszyć i nie odciągnie od myśli o zmarłym mężu. Starszy z braci Kępskich przypomni jej, że kupił mieszkanie, by mogła się radować nowym rozdziałem życia, by była szczęśliwa. Odpowiedź matki będzie dowodem na to, że nic się nie zmieniło, a nawet jest jeszcze gorzej:

- Szczęśliwa to ja już byłam…

Pod koniec pożycia z Henrykiem Wanda była przygnębiona z powodu kolejnej – jak się jej wydawało – zdrady, z Madzią (Natalia Sierzputowska). Potem, gdy prawda o gwałcie na niej i Grażynie wyszła na jaw, zdawała się być tymi ponurymi rewelacjami poruszona, a nawet skruszona, że nic nie zrobiła, by do nich nie doszło lub by pomóc ofiarom. A teraz będzie twierdzić, że była szczęśliwa z gwałcicielem…?! Czy to nie obrzydliwe?

Tomasz powie Wandzie prawdę prosto w oczy w 3279. odcinku „Barw szczęścia"

W 3279. odcinku serialu „Barwy szczęścia" podczas tego samego spotkania Wanda, nie zauważywszy, jakie złe wrażenie jej słowa właśnie zrobiły na Tomaszu, zacznie się żalić na Wiktora, Grażynę i Oliwkę – że jej nie odwiedzają. On przerwie te wynurzenia, by dobitnie powiedzieć jej, dlaczego tak się dzieje:

- Spróbuj ich zrozumieć. Ojciec bardzo ich wszystkich skrzywdził, a ty celebrujesz pamięć o nim, jakby to wszystko, co zrobił, się nie wydarzyło.

Po czym zaoferuje jej, że da jej psa albo kota ze schroniska. Matka jednak tylko się obruszy na tę propozycję:

- Synku, mnie jest potrzebny człowiek, żeby było z kim pogadać, kawę wypić. Poza tobą nie mam nikogo. Wpadnijcie, proszę, z Oliwką na obiad. Jutro. Pamiętam, że ona bardzo lubi zapiekankę ziemniaczaną, a ja mam świetny przepis. Może to ją przekona.

Tomek przyrzeknie, że przekaże ukochanej zaproszenie.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl