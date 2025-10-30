Barwy szczęścia, odcinek 3254: Cierpliwość Grażyny wobec Wandy się wyczerpie. Wdowa po gwałcicielu przekroczy granicę - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3254 - wtorek, 11.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Grażyna wybaczyła Wandzie. Odwiedziła ją w szpitalu, po tym gdy zasłabła u Tomasza (Jakub Sokołowski). Kępska zapewniła ją, że nie wiedziała, jak ją skrzywdził, że myślała, że mieli romans i że wszystko stało się za jej przyzwoleniem…

Żenujące zachowanie Wandy – atak na Grażynę w serialu „Barwy szczęścia"

Po śmierci Henryka Bogu ducha winna Grażyna stała się celem ataku Wandy w „Barwach szczęścia". Zaczęła od napaści na Tomasza, że nie zabrał głosu – do trzech osób – nad grobem ojca, nad którym stanęły trzy osoby. Potem wypomniała zgwałconej przez niego Grażynie, że nie przyszła na jego pogrzeb, a on przecież kupując jej mieszkanie „ustawił” ją na resztę życia i „tyle od niego dostała”. Po kilku miesiącach ich stosunki się unormowały i poszły nawet razem kupować zasłony do nowego mieszkania Wandy. Było miło, ale intryga Tomka wszystko zepsuła.

Grażyna wybiegnie z nowego mieszkania Wandy w 3254. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

I znowu relacje Grażyny i Wandy ulegną erozji. W 3254. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kępska zadzwoni do niej z zaproszeniem do wspólnego spotkania. Tomasz powiedział matce, że jego była dziewczyna nie miała nic wspólnego z jego planem pozbycia się ubrań ojca pod jej nieobecność, więc Grażyna będzie liczyć na miłe spędzenie czasu w jej nowym mieszkaniu. Powie o wizycie Madzi (Natalia Sierzputowska) i doda:

- Wybaczyłam jej. Jest samotna.

Magda nigdy nie przebaczyła Wandzie i zdziwi ją względna łatwość, z jaką Grażyna tego dokonała:

- Wybaczenie to jedno, ale powinnaś dbać o siebie. Nie masz z nią problemu? Że wiedziała o wszystkim, co wyprawiał jej mąż?

Wiracka odpowie, że mogłaby z łatwością już nigdy więcej nie widzieć Kępskiej, ale wtedy wyglądałoby to na odwet z jej strony. Kiedy Wiracka ją odwiedzi, Wanda znowu wpadnie w swoją mantrę i zacznie wychwalać pod niebiosa gwałciciela kobiety, która właśnie będzie przed nią stać! Zaprawdę, trudno o większą gruboskórność. Grażynie zrobi się wręcz niedobrze i szybko się pożegna. Spotka się z Tomaszem i zrozumie coś bardzo ważnego.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl