Barwy szczęścia, odcinek 3182: Żenujące zachowanie Wandy. Zaatakuje Grażynę i każe jej być wdzięczną Henrykowi – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3182 - piątek, 02.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Henryk przeleżał dwa dni martwy w domu, zanim znalazł go Tomasz. Policja rozpoczęła dochodzenie. Głównym podejrzanym został Wiktor, ale będzie oczyszczony z zarzutów w 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia”.

Wanda wybieliła zmarłego Henryka w 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Wanda zaczęła żałować, że porzuciła Henryka zagniewana. Powiedziała: „jaki był, taki był, ale przez większość życia był najbliższym mi człowiekiem”. Kępska wyraźnie już relatywizuje jego przestępstwa i żałuje, że zmarł.

Wanda zaatakuje Grażynę w 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Grażyna, kiedy Wanda była w szpitalu, odwiedziła ją. Kępska powiedziała jej, że o niczym nie wiedziała i myślała, że z Henrykiem łączył ją romans. Grażyna jej wybaczyła. Po pogrzebie Henryka w 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda zmieni nastawienie do zgwałconej przez niego matki Wiktora. Grażyna przyniesie jej, Tomaszowi i Oliwce (Wiktoria Gąsiewska) jedzenie po uroczystości i powie, że głupio jej, że na niej nie była – choć nie powinno.

- Doprawdy? Jest ci głupio? - zapyta sarkastycznie Kępska. - Dostałaś od niego mieszkanie i to cię ustawiło na resztę życia, to jest zbyt mało, by przyjść i go godnie pożegnać? Tyle od niego dostałaś…

- Nic, za co mogłabym być wdzięczna.

- Oczywiście… - powie jadowicie Wanda.

Wtedy zainterweniuje przerażony jej zachowaniem Tomek:

- Stop! Chyba powinnaś już odpocząć.

- Tylko nie w tym miejscu i nie z wami! - wybuchnie jego matka i pośpiesznie wyjdzie z mieszkania, a syn pobiegnie za nią.