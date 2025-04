Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3179: Po śmierci Henryka Wanda zacznie go wybielać. Pożałuje wyprowadzki z domu – ZDJĘCIA

W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda (Maja Barełkowska) nie pojedzie do domu po wiadomości od Tomasza (Jakub Sokołowski), że Henryk (Zbigniew Suszyński) nie żyje. Syn jej to odradzi – willę będą dopiero opuszczać służby ratownicze i policja. Nieoczekiwanie w rozmowie z przygnębionym synem Kępska wybieli męża z jego podłych uczynków. Zapomni, co zrobił innym i jak ich traktował…