Barwy szczęścia, odcinek 3182: Wiktor nie pożegna Henryka. W końcu już go przecież zdążył uśmiercić – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3182 - piątek, 02.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" śmierć Henryka pozostaje zdarzeniem niewyjaśnionym, zwłaszcza że śledczy znaleźli na jego ciele ślady przemocy. Prokurator jest zdania, że do jego zgonu mógł się ktoś przyczynić. Dlatego Kodur (Oskar Stoczyński) wezwał Wiktora na przesłuchanie.

Wiktor odmówi pójścia na pogrzeb Henryka w 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do skateshopu przyjdzie Grażyna, by powiedzieć Wiktorowi, że może zastąpić go w sklepie na czas pogrzebu Henryka. Jej syn odmówi. Nie będzie chciał słuchać „rzewnych historii, jakim to był wspaniałym człowiekiem”. Matka zasugeruje pożegnanie zmarłego.

- Nie mam takiej ochoty ani potrzeby (…) Ten człowiek już dla mnie dawno umarł – odpowie grobowym głosem Wiktor.

Wiktor oczyszczony z zarzutów w 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz (Jakub Sokołowski) poinformuje Wandę (Maja Barełkowska), że Wiktor został oczyszczony z zarzutów. Na jego byłej babci nie zrobi to żadnego wrażenia. Będzie zajęta wygłaszaniem pretensji wobec Tomka, który niczego nie powie nad grobem Henryka, nad którym oprócz nich obojga stanie jeszcze tylko Oliwka (Wiktoria Gąsiewska).