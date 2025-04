Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3182: Wiktor na razie będzie spać spokojnie. Policja nie znajdzie dowodów przeciw niemu – ZDJĘCIA

W 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wiktor (Grzegorz Kestranek) będzie mógł odetchnąć. Policja oczyści go z zarzutów, bo nie znajdzie przeciw niemu dowodów. Tomasz (Jakub Sokołowski) przekaże tę ważną informację Wandzie (Maja Barełkowska) po pogrzebie Henryka (Zbigniew Suszyński), na którym chłopak się nie pojawi. Jego była babcia zareaguje obojętnością. Będzie ją tylko obchodziło to, że Tomek nic nie powiedział nad trumną ojca. Będzie o to na niego wściekła.