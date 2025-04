Barwy szczęścia, odcinek 3180: Ignacy utrzymankiem Agaty. W końcu stanie się to, o czym marzył od dawna – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3180 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Podróż kamperem Agaty i Ignacego z "Barw szczęścia" wywróciła ich życie do góry nogami. Rozpoczęta z przytupem, wielka wyprawa zakończyła się ledwie po kilkuset kilometrach w Czechach. To tam ich samochód spłonął w rezultacie awarii wadliwego akumulatora.

Problemy Ignacego z pracą w serialu "Barwy szczęścia"

By pojechać w podróż marzeń, Agata i Ignacy podjęli ryzykowną decyzję i zwolnili się z pracy. Już wcześniej Kieliszewski miał z nią kłopoty. Był molestowany, ale wstydząc się do tego przyznać, powtarzał, że nie ma ochoty do niej iść, bo atmosfera w niej „jest słaba”. Proponował też swojej partnerce, by go utrzymywała. W końcu się zwolnił, ale ukrywał to przed narzeczoną, udając, że wyjechał w podróż służbową. Pyrka podejrzewała go wówczas o zdradę.

Bezrobotny Ignacy w 3180 odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3180. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dawna propozycja Ignacego ma szansę na realizację. Być może Agata naprawdę będzie musiała go utrzymywać. Jej uda się przekonać pracodawcę, by pomimo wcześniejszego zwolnienia na jej prośbę znowu przywrócił ją do pracy. Jemu – nie.

- Ja, niestety, będę teraz utrzymankiem mojej ukochanej. Kupiła mi buty i skarpety – Ignacy pokaże Hubertowi (Marek Molak) wnętrze torby z zakupami.

- Jakieś widoki na nową robotę masz? - zapyta go brat Agaty.

- Mam wysokie kwalifikacje. Coś powinienem znaleźć.

Agata doda, że może nawet nie zdąży, bo fani ich podróżniczego vloga zebrali już spore pieniądze na nowy kamper.

