Barwy szczęścia, odcinek 3179: Wiktor podejrzany o zabójstwo Henryka. Przesłuchanie potrwa wiele godzin – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Barwy szczęścia, odcinek 3179: Po śmierci Henryka Wanda zacznie go wybielać. Pożałuje wyprowadzki z domu – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3179 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" policja rozpocznie śledztwo w sprawie tragicznej śmierci Henryka. Kodur stwierdzi na jego ciele ślady mogące świadczyć o przemocy. Będzie też od razu miał swoje podejrzenia...

Wiktor poczuje ulgę po śmierci Henryka w 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nie będzie bardziej zadowolonej ze śmierci Henryka osoby od Wiktora. Jego syn nazwie jego gwałtowne odejście „sprawiedliwością dziejową”. Radość najmłodszego Kępskiego nie ujdzie uwagi otoczenia.

Wiktor podejrzany o zabójstwo Henryka w 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" w skateshopie Wiktor będzie się bardzo lekceważąco wyrażał o Henryku po jego śmierci. Tomasza (Jakub Sokołowski) będzie to, mimo wszystko, bolało:

- Trzeba uszanować uczucia innych ludzi. Ja mam też z ojcem dobre wspomnienia.

Kiedy wejdzie Kodur, zrobi się poważniej:

- Okazuje się, że będę potrzebował jeszcze jednego zeznania...

Tomek będzie gotowy wyjść z Marcinem od razu, ale on ich zaskoczy:

- ...od Wiktora.

- Jak to? Przecież to Tomek go znalazł – obruszy się najmłodszy Kępski.

- Prokurator zastanawia się, czy ktoś nie przyczynił się do tej śmierci – poinformuje przyrodnich braci inspektor.

- Bez przesady! - stwierdzi Tomasz.

- Co robiłeś w chwili śmierci Henryka Kępskiego? - zapyta Wiktora Kodur. To pytanie na razie pozostanie bez odpowiedzi. Przesłuchanie potrwa bardzo długo.

Barwy szczęścia, odcinek 3179, ZWIASTUN. Śledztwo w sprawie śmierci Henryka. Podejrzenia padną na Wiktora