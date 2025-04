Barwy szczęścia, odcinek 3182: Nikt nie przyjdzie na pogrzeb Henryka. Tylko trzy osoby staną nad grobem Kępskiego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3188: Mirek zdradzi sekret Karola. Podejrzy go z Darkiem w szatni!

„Barwy szczęścia" odcinek 3182 - piątek, 02.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" śmierć Henryka przyjdzie nieoczekiwanie. Jego ofiary nie będą usatysfakcjonowane, bo w ich mniemaniu Kępski nie poniósł wystarczającej kary – powinien cierpieć w więzieniu. Najbardziej ze wszystkich z jego odejścia ucieszy się Wiktor (Grzegorz Kestranek). W ogóle nie będzie się krył ze swoją radością. Zostanie głównym podejrzanym o zabójstwo.

Wanda wybieli zmarłego Henryka w 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3179. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Wanda zacznie żałować, że odeszła od Henryka w gniewie. Wypowie nawet w obecności Tomasza okropne słowa, że jakikolwiek był jej mąż, to przez większość życia był najbliższym jej człowiekiem na ziemi. Jej syn będzie bardzo zaskoczony, ale zachowanie matki zrobi się jeszcze bardziej szokujące już wkrótce.

Atak Wandy na Tomasza w 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3182. odcinku serialu „Barwy szczęścia" okaże się, że na pogrzeb Henryka nie przyjdzie nikt poza Wandą, Tomaszem i Oliwką, która w związku z tym odwoła stypę w zarezerwowanej na tę okazję restauracji. Kępska spodziewała się 15 osób, ale dla trzech uroczystość nie będzie miała sensu. Wanda będzie zdruzgotana tym, że nie przyszedł nikt z ludzi, z którymi jej mąż przez lata robił interesy.

- Nie przyszedł nikt, synu. Nikt oprócz nas.

- Mnie też jest bardzo przykro.

- Żaden z jego przyjaciół, nikt z jego współpracowników, jak gdyby ta śmierć nic dla nikogo nie znaczyła. Jak gdyby nie zrobił nic dobrego, a to przecież nie jest prawda.

- Nie mamy na to wpływu. Skup się teraz na sobie, na tym, co ty przeżywasz.

- A co ty przeżywasz? Pewnie się cieszysz, co? Nie jesteś wcale od nich lepszy. Przyszedłeś tam tylko z obowiązku. Tak naprawdę to najchętniej byś zapomniał, że twój ojciec w ogóle istniał, prawda? - Wanda zaatakuje Tomka.

- Nie, wcale tak nie myślę.

- Nie wierzę ci. Nie powiedziałeś o nim ani jednego zdania. Kompletnie nic. Zawiodłeś go. I mnie także – dołoży mu jeszcze, tak że będzie zupełnie zgnębiony, a sama pójdzie się położyć.

