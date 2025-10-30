Barwy szczęścia, odcinek 3254: Grażyna wciąż kocha Tomasza! Tylko ona go rozumie. Znów będą razem? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3254 - wtorek, 11.11.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" śmierć Henryka (Zbigniew Suszyński) zbliżyła do siebie Grażynę i Tomasza. Kiedyś, dawno temu, byli razem i owocem tego związku jest Wiktor (Grzegorz Kestranek). Grażyna bardzo pomogła Tomkowi przebrnąć przez trudny rozdział w jego życiu, gdy dowiedział się, że z Wiktorem są braćmi.

Grażyna poróżniła się z Tomaszem w 3239. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3239. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz zorganizował wspólne zakupy matki i Grażyny. Wanda miała się zrelaksować szukając rzeczy do nowego mieszkania. Ale nie taki był cel Tomka. Pod jej nieobecność wyniósł hołubione przez nią stare ubrania ojca. Kiedy Wanda to odkryła, nie szczędziła mu gorzkich słów, a Grażynę, która o niczym nie wiedziała, oskarżyła o udział w spisku przeciwko niej. Wiracka wściekła się na Tomasza i zabroniła mu wciągania jej w jego gierki.

Grażyna znowu zakochana w Tomaszu w 3254. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Rozłam w relacjach Grażyny i Tomasza będzie tylko chwilowy. W 3254. odcinku serialu „Barwy szczęścia" znowu zbliżą się do siebie, tym razem przez wdowę po Henryku. Wiracka nie zdzierży jej wychwalania zmarłego męża. Do tego praca w fundacji na rzecz ofiar przemocy seksualnej, która obudzi w niej najgorsze wspomnienia… Grażyna poczuje się zgnębiona. Spotka się z Tomkiem i wyżali mu się:

- Twoja mama mi powiedziała, jaka była szczęśliwa z twoim ojcem. Jak im było wspaniale. Z tym samym człowiekiem, który mnie...

Tomasza bardzo poruszy jej płacz. Kiedy ją obejmie, ona nagle zda sobie sprawę, że wciąż go kocha! Nie powie mu o tym, ale umówi się z nim na spacer do parku. I tam Grażyna pod wpływem nagłego impulsu chwyci jego dłoń, a potem się do niego przytuli. Żadne z nich nie będzie sobie zdawać sprawy, że ktoś będzie ich miał na oku… Ktoś będący bardzo blisko z Tomkiem.