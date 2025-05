Barwy szczęścia, odcinek 3198: Tomasz zobaczy, że tylko Grażyna go rozumie. Zejdą się znowu, jak Madzia z Wiktorem? – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu "Barwy szczęścia" Tomasz przeprosił Grażynę za to, że wcześniej nigdy jej nie wierzył, choć opowiedziała mu o tym, że Henryk ją zgwałcił. Zapewnił ją, że nigdy nie była niczemu winna, a jedyną osobą odpowiedzialną za jej dramat był jego ojciec.

Ciepłe relacje Grażyny i Tomasza w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Grażyna wpadnie do skateshopu, szukając Wiktora (Grzegorz Kestranek). Nie będzie go, więc zaczną z Tomaszem rozmawiać o świętach i tym, jak trudno zorganizować je tak, by cała rodzina wzięła w nich udział. Właściwie będzie to niemożliwe.

- Mam jeszcze mamę w tej układance – przypomni Tomek.

- Wiem. Totalna masakra! - stwierdzi Grażyna z głową w dłoniach.

- Dobrze, że ktoś jeszcze mnie rozumie – powie Tomasz, patrząc na Grażynę z ciepłym uśmiechem.

Tajny pakt Grażyny i Tomasza w 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3198. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Madzia (Natalia Sierzputowska) nie będzie się cieszyć z zaproszenia na Wigilię do Grażyny, bo będzie u niej Wiktor. Rozstała się z nim i chociaż jej były chłopak chciałby do niej wrócić, ona ma obiekcje. To, że jego biologicznym ojcem okazał się jej gwałciciel, nie polepszyło sytuacji. Ale Grażyna i Tomasz chętnie widzieliby ich razem. Czy tak się stanie w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach...?