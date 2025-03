Barwy szczęścia, odcinek 3159: Tomasz nigdy sobie nie wybaczy, że nie wierzył Grażynie. Była dziewczyna da mu wsparcie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3159 - piątek, 28.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Tomasz przygarnie Wandę (Maja Barełkowska) – która odejdzie od Henryka – pod swój dach i straci przez to Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska) w serialu "Barwy szczęścia". Zbrowska nie zniesie w tym samym domu kobiety, która tolerowała wyskoki męża przez tyle lat...

Tomasz wyrzucony za drzwi w 3156. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3156. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Tomasz na prośbę Wiktora pójdzie do Henryka prosić go o próbkę DNA. Ale ojciec odmówi i wyrzuci go za drzwi. Powie mu, że nie chce go więcej oglądać.

Wina, przeprosiny, wybaczenie w 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3159. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor doczeka się wyników badania DNA mającego wykazać stopień pokrewieństwa między nim a Henrykiem. Próbki zdobędzie Tomasz. Kiedy chłopak dowie się, że jest synem starego Kępskiego, wpadnie w rozpacz. Tomek zapewni go, że wyniki nie zmieniają relacji między nimi i nadal uważa go za swojego syna, ale Wiktor będzie kompletnie załamany. Do skateshopu wejdzie Grażyna i widząc, co się dzieje, przeprosi syna mówiąc, że wszystko, co się dzieje, to jej wina. Ale on stwierdzi, że mama też jest ofiarą dziadka/ojca potwora, tak jak on sam.

Po jego wyjściu Tomasz z kolei przeprosi Grażynę za to, że wcześniej nigdy jej nie wierzył, choć opowiedziała mu o gwałcie Henryka. I znowu to ona się obwini:

- To nie obciąża ciebie... A ja powinnam była jednak trzymać język za zębami.

- Nie jesteś niczemu winna. Jedyną osobą odpowiedzialną za cały ten dramat jest mój ojciec. My jakoś damy sobie z tym radę, ale Wiktor... - Tomek zacznie się poważnie bać o syna. Razem z Grażyną postanowią go pilnować.

