Barwy szczęścia, odcinek 3153: Henryk zagrozi Madzi, że ją zniszczy. Kępskiemu grunt zacznie się palić pod nogami - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3153 - czwartek, 20.03.2025, o godz. 20.05 w TVP

W trakcie przygotowań do kampanii wyszły na jaw szczegóły dotyczące gwałtu Henryka na Grażynie (Kinga Suchan). Mama Wiktora w końcu opowiedziała, jak było, po dwudziestu dwóch latach. Okazało się, że stary Kępski zamroczył ją wcześniej pigułką, tak by straciła kontakt z rzeczywistością.

Groźby Henryka wobec Madzi w 3153. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3153. odcinku serialu „Barwy szczęścia” przygotowania do specjalnego pokazu ubrań, w których zostały zgwałcone kobiety, będą już w ostatniej fazie. Będą w nich pomagać Natalia, Wiktor i Tomasz. To do niego zadzwoni z pretensjami Henryk, kiedy zobaczy w Internecie zdjęcie syna wnoszącego krzesła do Feel Good, gdzie odbędzie się pokaz.

- Słuchaj, jeżeli nie masz nic na sumieniu, to nie powinno być problemu. Nie zawracaj mi głowy! - odpowie ojcu przez telefon Tomek i się rozłączy.

- Co, dziadzio ma pretensje, że bierzemy udział? Pali mu się koło ogona. Słyszysz, Madzia? Boi się, że coś chlapniemy – stwierdzi ironicznie Wiktor.

- Nie chlapniecie. Przypominam, że musicie ważyć słowa, bo to może skończyć się w sądzie - powie Natalia ostrzegawczo do Madzi. Banaś dostanie właśnie SMS od swojego oprawcy:

- To od niego: „Jeśli nadal będziesz kłamać na mój temat i to publicznie, spotkamy się w sądzie i zniszczę cię finansowo. Nie stać cię, żeby ze mną pogrywać”.

- Mówiłam – ani słowa – przypomni raz jeszcze Natalia.

Podwójna zemsta Henryka w 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Henryk puści Wandę z torbami w odwecie za wniesienie pozwu rozwodowego. Wiktor zacznie go śledzić i przekona się, że dziadek/ojciec zaczyna już polować na kolejną młodą kobietę, Lindę. Stary Kępski zemści się więc również na nim, wnosząc przeciw niemu oskarżenie o nękanie.