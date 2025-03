Barwy szczęścia, odcinek 3168: Podwójna zemsta Henryka. Oskarży Wiktora i zniszczy mu życie

„Barwy szczęścia" odcinek 3168 - czwartek, 10.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Rodzina Kępskich rozpada się w rezultacie odrażających występków Henryka. Przez wiele lat krzywdził kobiety i oszukiwał żonę. Teraz jego wykroczenia zbierają straszliwe żniwo. Syn Tomasz (Jakub Sokołowski) może stracić ukochaną Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska), chociaż stara się postąpić zgodnie ze swoim sumieniem i z miłości do matki. Zaprosi ją do domu po tym, jak Wanda rzuci Henryka, ale Zbrowska tego nie zaakceptuje – z lojalności do Madzi (Natalia Sierzputowska).

Henryk zerwie kontakty z Tomaszem w 3156. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3156. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Tomasz da się przekonać Wiktorowi do konieczności zrobienia testów DNA. Chłopak będzie chciał się przekonać, czyim właściwie jest synem. Skoro Grażynę (Kinga Suchan) zgwałcił jego dziadek – kiedy miała 16 lat i była dziewczyną Tomka – to on może być jego ojcem… Taka sytuacja byłaby dla Wiktora nie do zniesienia, ale i tak chce wiedzieć. Tomasz zmusi się więc do ponownego spotkania z ojcem i powie mu o wątpliwościach chłopaka. Henryk wyprze się wszystkiego i stwierdzi, że nie ma na to dowodów. Wyrzuci Tomasza za drzwi nie zgadzając się na testy, tym samym udowadniając, że Wiktor może mieć rację.

Henryk zemści się na Wiktorze w 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3168. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wanda zostanie bez grosza. Henryk wyprowadzi środki z ich wspólnego konta w zemście za pozew rozwodowy. Odegra się też na Wiktorze. Kodur (Oskar Stoczyński) poinformuje go, że dziadek wniósł przeciw niemu oskarżenie o nękanie. Chłopak zacznie go bowiem śledzić, rozgniewany jego całkowitą bezkarnością. I odkryje, że Henryk (biologiczny ojciec) zaczął snuć pajęczą sieć wokół kolejnej młodej kobiety, Lindy i z pewnością będzie chciał ją skrzywdzić… W końcu nigdy przecież nie ponosi odpowiedzialności za swoje przestępstwa.

