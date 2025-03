Barwy szczęścia, odcinek 3150: Ola pocieszy Justina po rozstaniu z Reginą! Po zbliżeniu i ją zostawi – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3150 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3150 odcinku „Barw szczęścia” Justin wciąż będzie przebywał na Sycylii po swoim bolesnym rozstaniu z Reginą. Tyle tylko, że na samotność wcale nie będzie narzekał, gdyż wciąż obok niego będzie kręcić się recepcjonistka Ola, której od razu wpadł w oko.

Do tego stopnia, że zaczęła robić wszystko, aby pomóc mu zapomnieć o Czapli i odciągnąć od niej myśli. I nie inaczej będzie w 3150 odcinku „Barw szczęścia”, gdyż Skotnicki spędzi z nią kolejne popołudnie. A dziewczyna będzie czuć się w jego towarzystwie tak dobrze, że nawet zacznie go namawiać, aby już wcale nie wracał do Polski, tylko został na Sycylii na stałe!

- Pracę znalazłbyś bez problemu! Tu szuka się ludzi z doświadczeniem w branży hotelarskiej… - uzna Ola.

- Wasz hotel ma już menagera. Nie potrzebujecie nowego – zauważy Justin.

- Nasz tak, ale należymy do sieci, jesteśmy na całej Sycylii. Mogłabym podpytać… - zasugeruje dziewczyna.

- Kusisz... - przyzna Skotnicki.

- To źle? - dopyta recepcjonistka.

- To zależy… - rzuci biznesmen.

Ola pocałuje Justina w 3150 odcinku „Barw szczęścia”!

Tyle tylko, że jeszcze do końca w 3150 odcinku „Barw szczęścia” Skotnicki nie będzie przekonany do tego pomysłu, dlatego Ola postanowi zrobić wszystko, aby jednak ostatecznie go do tego przekonać.

I w pewnym momencie niespodziewanie zacznie namiętnie całować Justina, który w pierwszej chwili jej to odwzajemni. Jednak po chwili zapomnienia w 3150 odcinku „Barw szczęścia” ją odepchnie i da jej kosza, gdyż w jego sercu wciąż będzie tylko Regina…

- Ola… ja nie szukam pocieszenia – przyzna Justin.

- Przepraszam, wygłupiłam się… Ciągle ją kochasz? - upewni się Ola.

- Nie da się odkochać w dzień czy dwa… - wyjaśni smutno Skotnicki.

Skotnicki odrzuci Olę w 3150 odcinku „Barw szczęścia” i wróci z Sycylii!

I nie dość, że w 3150 odcinku „Barw szczęścia” Justin odrzuci zauroczoną nim Olę, to jeszcze ją zostawi, gdyż w końcu zdecyduje się wrócić z powrotem do Polski! I jak tylko Regina się o tm dowie, to od razu do niego poleci.

Tyle tylko, że w 3151 odcinku „Barw szczęścia” kochankowie już się nie zejdą i wówczas nastąpi ich ostateczne pożegnanie, w efekcie którego Skotnicki zostanie zupełnie sam ze swoim złamanym sercem w Warszawie, a Czapla wróci do męża Franka (Mateusz Banasiuk) i wraz z nim i Kamilkiem (Władek Domański) wyjadą wspólnie do Bydgoszczy!