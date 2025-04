Na Wspólnej, odcinek 4004: Chora Basia straci pracę?! Szybko znajdą kogoś na jej miejsce

Na Wspólnej, odcinek 4001: Koniec baru Ziębów? Przytłoczony Włodek postanowi go zamknąć - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4004 - czwartek, 1.05.2025, o godz. 20.15 w TVN

W 4004 odcinku "Na Wspólnej" chora Basia w tajemnicy przed Krzysztofem postanowi wrócić do normalności po przebytym zawale serca! Brzozowska nie będzie miała zamiaru siedzieć w domu i się oszczędzać, ani tym bardziej jechać do sanatorium, co zaleci jej w trakcie wypisu lekarz. A wręcz przeciwnie, gdyż żona Smolnego postanowi jak najszybciej wrócić do pracy!

Tym bardziej, iż straszliwie będzie denerwować się skradzionymi dokumentami, które złodziej zabrał z jej samochodu w trakcie napadu na nią! I choć Weronika będzie tego świadoma, gdyż przyjaciółka powie o tym wyłącznie jej i nawet wówczas zasłabnie, to w 4004 odcinku "Na Wspólnej" i tak zgodzi się spełnić jej prośbę i zawieźć ją do pracy za plecami jej męża, co znów nie skończy się dobrze!

Basia po wyjściu ze szpitala odkryje, że zastąpiono ją kimś innym w 4001 odcinku "Na Wspólnej"!

A to dlatego, że w 4004 odcinku "Na Wspólnej" osłabiona Brzozowska wciąż powinna unikać silnego stresu, a Roztocka właśnie na niego go narazi! A wszystko przez to, że po dotarciu na miejsce Basia ponownie zasłabnie, gdy odkryje, że jej obowiązki, a nawet i stanowisko, na które tak ciężko pracowała i którego broniła jak lwica po skandalu i fałszywym oskarżeniem o mobbing przez swoją asystentkę Jowitę (Ida Trzcińska), przejęła już inna koleżanka!

I wówczas w 4004 odcinku "Na Wspólnej" serce chorej Basi znów nie wytrzyma, gdyż Brzozowska nie pogodzi się z tym, że ktoś już zajął jej miejsce. Spanikowana Roztocka znów zadzwoni po pomoc do Smolnego, który tym razem jej nie oszczędzi i zacznie mieć do niej ogromne pretensje o to, że ponownie naraziła jego żonę na niebezpieczeństwo!

Chora na serce Brzozowska narazi się na kolejny stres w 4001 odcinku "Na Wspólnej"!

Tym bardziej, że w 4001 odcinku "Na Wspólnej" Ada (Nikola Czarniecka) i Daniel (Michał Tomala) specjalnie nie powiedzą jej o tym, że spodziewają się dziecka, aby dodatkowo jej nie stresować, a przez Baliszewskiego (Piotr Jankowski), to i tak nie wyjdzie na jaw!

Ale już w 4003 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska zostanie poddana na kolejny stres, gdy po usłyszeniu radosnej nowiny, Adrian znów zacznie mącić, co spotka się z jej zdecydowaną reakcją, podobnie jak widok tego, że w pracy już zastąpiono ją kimś innym!