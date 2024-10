Na Wspólnej, odcinek 3911: Basia oskarżona o mobbing! Smolny nie zdoła jej ocalić - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3911 - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3911 odcinku "Na Wspólnej" nastąpi koniec Basi? I choć Brzozowska już ostro podpadła Bastianowi, gdy wstrzymała druk książki Bradeckiej tuż po tym jak Smolny dał się jej zmanipulować i ostatecznie zdecydował się wycofać z niej ostatni najmocniejszy rozdział z życia byłej właścicielki klubu sztuk walki, przez co sprowadził na żonę poważne kłopoty, to w 3911 odcinku "Na Wspólnej" niestety wcale nie będzie lepiej. A to dlatego, że Braun zjawi się na ich spotkaniu z prawniczką, czym mocno zaniepokoi swoją pracownicę. Tym bardziej, że po interwencji Krzysztofa jej sytuacja się unormuje, a promocja jej książki przebiegnie bardzo pomyślnie, to jednak nie wszyscy wezmą w niej udział, gdyż w jej trakcie zabraknie asystentki Brzozowskiej! I stanie się to nie bez przyczyny!

Bastian wyśle oskarżaną Basię na urlop w 3911 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3911 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska dowie się, że została oskarżona przez Jowitę o mobbing! Basia będzie zszokowana posądzeniem kobiety, której przecież próbowała tylko pomóc stać się nie tylko dobrą asystentką, ale także i redaktorką. Tym bardziej, że okazała jej przy tym wiele wsparcia, a ona odpłaciła jej się w taki sposób. Oczywiście, żona Smolnego od razu zacznie się bronić i w 3911 odcinku "Na Wspólnej" poprosi Brauna, aby podpytał pozostałych współpracowników, którzy także brali udział w promocji książki Bradeckiej o zdanie, ale Bastian pozostanie na tym polu niegięty. I poleci udać się Basi na urlop.

Smolny znajdzie dowody na winę żony w 3912 odcinku "Na Wspólnej"!

Oczywiście, w 3911 odcinku "Na Wspólnej" Basia wypełni wolę Bastiana i weźmie wolne, ale ta sprawa nie da jej spokoju. Brzozowska od razu zacznie analizować swoje zachowanie względem asystentki i nie zobaczy w nim nic złego w przeciwieństwie do jej męża, który uzna, że jej telefony do Jowity już po godzinach pracy mogą wskazywać na mobbing. Tak samo jak ich spotkania.

Koniec Brzozowskiej w 3912 odcinku "Na Wspólnej"?

I wówczas w 3912 odcinku "Na Wspólnej" Basia załamie się jeszcze bardziej, gdyż przecież nic nie będzie miała na sumieniu. No może poza tym, że przerzuci na nią sporą część obowiązków i to jeszcze przed premierą, przez co dziewczyna poczuje się przeciążona i ostatecznie nie pojawi się na promocji, czym ogromnie zmartwi swoją szefową. Tym bardziej, że kontakt z nią nagle się urwie, a jej telefon odbierze agresywny mężczyzna, czym dodatkowo zaniepokoi Brzozowską. Do tego stopnia, że Basia postanowi zdobyć adres swojej pracownicy, co w tej sytuacji również nie będzie dla niej korzystne. Tym bardziej, że opinia o niej już pójdzie w świat, a świadkiem tego stanie się sam jej syn Kuba (Kacper Łukasiewicz), gdy zjawi się w redakcji "Wspólnego Kraju", aby rozpocząć tam swój staż.