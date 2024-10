Na Wspólnej, odcinek 3908: Marta w ciąży! Nie wszyscy ucieszą się z powiększenia rodziny Leśniewskich - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3908 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3908 odcinku "Na Wspólnej" Marta znów gorzej się poczuje, przez co zacznie podejrzewać, że może być w ciąży. Bo o ile pierwszą sytuację będzie można wytłumaczyć stresem, związanym z tragicznym wypadkiem jej przyjaciółki i jej konsekwencjami, to drugą już niekoniecznie, gdyż dojdzie do niej w trakcie luźnej rozmowy z Gębą (Paweł Dobek). Co prawda, Leśniewska nieco się rozczaruje, gdy Baliszewski (Piotr Jankowski) jako nowy dyrektor programowy stacji zaoferuje jej przyjacielowi znaczną podwyżkę i nowy program, a jej jedynie stabilność swojej pozycji, to nie do aż takiego stopnia, aby jej organizm tak na to zareagował. I to w 3908 odcinku "Na Wspólnej" skłoni ją do wykonania testu ciążowego, który tak jak będzie przypuszczała da wynik pozytywny!

Leśniewscy ukryją ciążę Marty przed rodziną i współpracownikami w 3913 odcinku "Na Wspólnej"!

Jednak w 3913 odcinku "Na Wspólnej" Leśniewscy nie od razu pochwalą się radosną nowiną synom i współpracownikom Marty. Początkowo małżonkowie zachowają ciążę Leśniewskiej w sekrecie, ale zachowanie dziennikarski powoli będzie ją zdradzać. A to dlatego, że wejdzie ona w ostry konflikt z Baliszewskim, gdy ten zapragnie, aby w jej programie pojawili się kontrowersyjni goście. Oczywiście, Marta się na to nie zgodzi, czym mocno podpadnie Adrianowi, który nie będzie miał zamiaru z tego rezygnować. Do tego stopnia, że w 3914 odcinku "Na Wspólnej" już będzie chciał kręcić nowy spot wizerunkowy ich stacji bez niej, ale w ostatniej chwili spóźniona Leśniewska jednak dotrze na miejsce. A to dlatego, że zatrzyma ją poważna rozmowa z synami!

Podzielone opinie na temat ciąży Leśniewskiej w 3914 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3914 odcinku "Na Wspólnej" Marta i Mikołaj w końcu zdecydują się powiedzieć swoim dzieciom o ciąży Leśniewskiej. I o ile Stefanek (Gabriel Pakieser) zareaguje na to bardzo pozytywnie, gdyż ogromnie ucieszy się z kolejnego brata, to jednak Ksawery nie zareaguje na radosną nowinę zbyt pozytywnie. A to dlatego, że w 3914 odcinku "Na Wspólnej" uzna, że już sam mógłby zostać ojcem. Tym bardziej, że przecież już zacznie współżycie ze swoją dziewczyną Florką (Gabriela Ambroziak), o czym jednak jego rodzice nie będą świadomi. Choć sami ogromnie ucieszą się z ciąży Marty. Szczególnie, że będzie to w końcu ich wspólne dziecko, gdyż przecież matką Stefanka jest Nicole (Maria Niklińska), zaś ojcem Ksawerego, Filip Konarski (Marcin Chochlew).