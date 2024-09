Na Wspólnej, odcinek 3887: Tragiczny finał podróży poślubnej Ady i Daniela! Umrze tuż po ślubie?

"Na Wspólnej" odcinek 3887 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3887 odcinku "Na Wspólnej" Ada i Daniel wrócą z bajecznej podróży poślubnej po Włoszech już jako małżonkowie! Zdradzamy, że narzeczeni pobiorą się bez wiedzy swoich rodziców, którzy choć już wcześniej zaczęli planować ich ślub, to wszystko szlag trafił, gdy swój sprzeciw co do samego zawarcia związku małżeńskiego wyraził ojciec panny młodej. Wówczas Ada znienawidziła Adriana (Piotr Jankowski) i przestała się do niego odzywać. I mimo iż sytuację próbował ratować Krzysztof (Łukasz Konopka), to para pozostała nieugięta i postanowiła uczynić to na swoich warunkach. I w ten sposób w 3885 odcinku "Na Wspólnej" Baliszewski i Smolni zostali postawieni przed faktem dokonanym, gdyż dopiero po ślubie Ada i Daniel pochwalą się im swoim szczęściem. Tyle tylko, że jeszcze nie będą świadomi, że wcale nie potrwa ono długo...

Ada wyląduje w szpitalu w 3887 odcinku "Na Wspólnej"!

Wszystko przez to, że tuż po ich powrocie do Polski w 3887 odcinku "Na Wspólnej" Ada niespodziewanie zasłabnie i zacznie krwawić. Oczywiście, przerażony Daniel natychmiast zabierze żonę do szpitala i zawiadomi o wszystkim bliskich, przez co Basia w pierwszej chwili pomyśli, że świeżo upieczona synowa jest w ciąży. Ale nic bardziej mylnego, gdyż problem okaże się dużo bardziej poważniejszy. W 3888 odcinku "Na Wspólnej" wyjdzie na jaw, że Ada ma cysty na jajnikach, a co gorsza okaże się, że jedna z nich pękła, co będzie stanowić dla niej poważne zagrożenie. Oczywiście, o problemach córki natychmiast dowie się Baliszewski, który zacznie oskarżać swojego świeżo upieczonego zięcia o to, że odpowiednio o nią nie zadbał. Wówczas w obronie syna stanie Basia, przez co dojdzie między nimi do karczemnej awantury, w wyniku której żona Daniela zacznie wyć z bólu i od razu trafi na salę operacyjną! Czy Ada umrze?

Żona Daniela przeżyje operację w 3889 odcinku "Na Wspólnej", ale już nigdy nie urodzi dziecka?

Na szczęście, w 3889 odcinku "Na Wspólnej" Ada przeżyje operację, ale lekarze nie będą mieć dla jej bliskich dobrych wieści. Wszystko przez to, że w trakcie zabiegu usuną jej jeden z jajników, przez co zajście w ewentualną ciążę okaże się bardzo utrudnione. Oczywiście, Adrian od razu zacznie naciskać na Daniela, aby powiedział jej córce prawdę, ale on będzie wolał się wstrzymać do czasu aż żona lepiej się poczuje do operacji. Ale Baliszewski nie będzie mógł się z tym pogodzić i znów zacznie się awanturować, jednak tym razem z synem Basi. I wtedy w 3889 odcinku "Na Wspólnej" o wszystkim w końcu dowie się i przerażona Ada, która wejdzie do pokoju w trakcie ich dyskusji.