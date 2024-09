Na Wspólnej, odcinek 3885: Ślub Ady i Daniela we Włoszech! Smolni dowiedzą się wszystkiego po fakcie - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3885 - środa, 18.09.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3885 odcinku "Na Wspólnej" Smolni za wszelką cenę będą próbowali naprawić relację Ady i Daniela z Baliszewskim, który już wcześniej poprosił ich o pomoc. Przypomnijmy, że Adrian kompletnie się załamał, gdy po spotkaniu u Basi i Krzysztofa, w czasie którego próbował zniechęcić ich do ślubu, jego córka przestała się do niego odzywać. Wówczas zrozpaczony Baliszewski wylał swoje żale w alkoholu wraz ze Smolnym, a następnie zwrócił się do niego i Brzozowskiej z rozpaczliwym apelem o naprawienie relacji z Adą. I choć Krzysztof odpowiedział na niego pozytywnie i próbował wpłynąć na nią przez Daniela, to niestety niewiele wskórał. A nawet jak okaże się w 3885 odcinku "Na Wspólnej" tylko pogorszył sytuację!

Ada i Daniel pobiorą się w 3885 odcinku "Na Wspólnej" bez Smolnych i Baliszewskiego!

W 3885 odcinku "Na Wspólnej" Basia i Krzysztof będą próbowali skontaktować się z narzeczonymi, ale niestety bezskutecznie, gdyż Ada i Daniel nie będą odbierać telefonu i od nich. I to nawet przez dwa dni. Aż w końcu Brzozowski sam się do nich odezwie i wszystko im wytłumaczy. W 3885 odcinku "Na Wspólnej" Ada i Daniel zakomunikują, że nie są już narzeczonymi, a małżonkami i że w ostatnim czasie nie mogli rozmawiać, gdyż akurat brali ślub we Włoszech. I tą radosną nowiną mocno zszokują nie tylko Baliszewskiego, ale przede wszystkich Smolnych, którzy w przeciwieństwie do niego od początku im kibicowali. A to dlatego, że finalnie pobiorą się bez wiedzy wszystkich!

- Przepraszam, byłam trochę zajęta. Brałam ślub - wytłumaczy Ada.

Magiczny ślub Ady i Daniela we Włoszech w 3885 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale w 3885 odcinku "Na Wspólnej" na świeżo upieczonych małżonkach nie zrobi to żadnego wrażenia! A to dlatego, że wreszcie się pobiorą tak jak oni chcą i nie będą musieli nikogo pytać się o zgodę. A zwłaszcza wrogo nastawionego Baliszewskiego. W 3885 odcinku "Na Wspólnej" Ada i Daniel wezmą bajeczny ślub we Włoszech, gdzie od razu odbędą także swoją podróż poślubną. Małżonkowie spędzą cudowne chwile i nie będą marnować zbyt wiele czasu na rozmowy z rodzicami, gdyż postanowią w pełni cieszyć się sobą!