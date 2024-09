Na Wspólnej, odcinek 3895: Smolny ulegnie Judycie! Basia nie wybaczy tego mężowi - ZDJĘCIA

Na Wspólnej, odcinek 3893: Koniec Ani i Igora? Zostawi go i wróci z mężem do Norwegii? - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 3895 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3895 odcinku "Na Wspólnej" Smolny wreszcie zakończy pisanie biografii o Bradeckiej, w której za namową Basi przedstawi także jej ciemną stronę, z czym była właścicielka klubu sztuk walki, która była odpowiedzialna za śmierć Bartka Jaworskiego, pobicie Oskara i handel dopalaczami, nie będzie mogła się pogodzić. Judyta nie będzie chciała, aby prawdy o jej szemranej przeszłości dowiedział się jej syn Jacek (Łukasz Kruszewski), który nawet nie będzie świadomy tego, że jego matka siedziała w więzieniu. W 3895 odcinku "Na Wspólnej" Bradecka za wszelką cenę będzie chciała uchronić i jego, a przy okazji i siebie, gdyż przecież jej biografia miała być dla niej szansą na swoje wybielenie. A w tej sytuacji wcale tak nie będzie, wobec czego oczywiście nie przejdzie obojętnie!

Judyta zmanipuluje Smolnym w 3895 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3895 odcinku "Na Wspólnej" Judyta umówi się na spotkanie z Krzysztofem, w czasie którego spróbuje wymusić na nim wycofanie ostatniego rozdziału książki, szczególnie dla niej niewygodnego. Oczywiście, w pierwszej chwili Smolny nie będzie chciał się wycofać, ale gdy Bradecka zacznie grać swoim dzieckiem i przekonywać go, że prawda o niej mogłaby go zniszczyć, to dziennikarz zacznie się wahać! W 3895 odcinku "Na Wspólnej" była właścicielka klubu sztuk walki zacznie robić to, co najlepiej jej wychodzi, a mianowicie manipulować, gdyż znów zagra na uczuciach kolejnego mężczyzny, z czym nie będzie mogła pogodzić się Basia. Tym bardziej, że Igor (Jakub Wesołowski) będzie ją przecież przed tym ostrzegał!

Basia wścieknie się na męża w 3895 odcinku "Na Wspólnej"!

W 3895 odcinku "Na Wspólnej" Basia nie zgodzi się na wycofanie najmocniejszego rozdziału książki o Judycie, który nie dość, że napędziłby im sprzedaż, to jeszcze ujawniłby jej prawdziwą twarz. Brzozowska zacznie robić Smolnemu wyrzuty, że dał się zmanipulować Bradeckiej, ale to i tak nie wpłynie na jego decyzję, gdyż dziennikarz ostatecznie usunie z książki niewygodne dla niej fragmenty, czego żona nie będzie mogła mu darować. Tym bardziej, że jego decyzja w 3895 odcinku "Na Wspólnej" odbije się i na niej, gdyż Basia będzie przekonana, iż tylko wygłupi się przed prezesem. Mimo iż w międzyczasie znajdzie sensowny argument na wycofanie feralnego rozdziału, gdyż asystentka Jowita (Ida Trzcińska), którą zatrudni do pomocy przy promocji książki, wpadnie na pomysł, aby zastąpić go zdjęciami z walk Bradeckiej, co okaże się strzałem w 10.

Brzozowska wpadnie w poważne kłopoty przez Bradecką w 3898 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale nie zmieni to faktu, że w 3987 odcinku "Na Wspólnej" Brzozowska i tak będzie zła na męża w przeciwieństwie do swojej asystentki, której będzie ogromnie wdzięczna za pomoc. Tak samo jak Judyta, Krzysztofowi, gdy dowie się, że ten ostatecznie jej uległ! I choć Smolny za wszelką cenę spróbuje także udobruchać i przeprosić swoją żonę, to ona jednak pozostanie nieugięta. Do tego stopnia, że nie będzie nawet chciała z nim rozmawiać, w związku z czym dziennikarz postanowi wstawić się za nią u jej prezesa. W 3988 odcinku "Na Wspólnej" Bastian (Grzegorz Stosz) doceni postawę Krzysztofa, której jednak Basia będzie zupełnie nieświadoma. Brzozowska wciąż będzie kryć męża, przez co wpakuje się w jeszcze poważniejsze problemy, a wszystko za sprawą Judyty!